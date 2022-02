TV-president og Putins høyre hånd – disse straffes av EU

Den fullstendige listen over EUs sanksjoner mot Russland vil offentliggjøres og tre i kraft torsdag. Allerede nå har New York Times fått tilgang til listen, som går hardt etter president Vladimir Putins støttespillere.

Blant enkeltpersonene som kan vente seg sanksjoner fra EU torsdag, finner man ifølge avisa forsvarsminister Sergej Shoigu, så vel som Anton Vaino, Putins stabssjef og høyre hånd. Også Maria Zakarova, talsperson for utenriksdepartementet, er på listen over EUs syndebukker.

Russlands forsvarsminister Sergej Shoigu er på EUs sanksjonsliste. Foto: Alexei Nikolsky/AP/Pool

Sanksjonene betyr blant annet at personene på listen får innreisenekt til EU, samtidig som alle økonomiske midler i europeiske banker fryses.

Propagandaapparat

Det er derimot ikke bare personer med politiske forbindelser til Putin og Kreml som kan vente seg reaksjoner fra EU.

En rekke høytstående russiske mediepersonligheter befinner seg også på listen, personer som ifølge EU er en del av «propagandaapparatet». Blant disse finner Margarita Simonyan, president for den russiske statlige TV-kanalen RT.

Simonyan har i beste sendetid argumentert heftig for en russisk invasjon av Ukraina, og gjentatt Kremls løgner om at Ukraina er en vestlig marionett som driver med folkemord av landets russisk-talende.

– Hva venter vi på? At de skal bygge konsentrasjonsleire? Eller på at de gasser sin egen befolkning? sa Simonyan på lufta så sent som i forrige uke ifølge Politico.

Margarita Simonyan er president for den russiske TV-kanalen RT, og del av det EU omtaler som det russiske propagandaapparatet. Foto: Sergei Chirikov/AP

I tillegg til andre personer i det russiske medielandskapet, er det også bestemt at flere russiske forretningsfolk, flere av dem med tette bånd til Vladimir Putin. Blant disse finner man Yevgeny Prigozhin, som blant annet eier leiesoldatgruppen Wagner.

Flere hundre sider

New York Times vet ikke om listen er endelig, eller om den vil øke eller krympe før den trer i kraft torsdag.

Avisa skriver videre at navnene på listen har blitt nøye utarbeidet i samarbeid med amerikanske myndigheter, som tirsdag kunngjorde sine egne straffetiltak mot Russland.

I tillegg til å gå etter enkeltpersoner, velger EU også å stanse import av en rekke varer og tjenester til Russland. Den fullstendige listen over EUs sanksjoner er ifølge avisa flere hundre sider lang.

Maria Zakharova er talsperson for det russiske utenriksdepartementet. Hun straffes nå av EU. Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Ifølge EU er torsdagens sanksjoner det første av flere steg for å straffe Russland, etter at Putin mandag anerkjente de ukrainske regionene Luhansk og Donetsk som uavhengige. EU er en av flere internasjonale aktører som fordømmer handlingen, og truer med ytterligere sanksjoner dersom Russlands aggresjon eskalerer ytterligere.