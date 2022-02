Politiet leter etter tre personer etter Deichman-brannen i Oslo

Politiet anser tre personer som interessante for etterforskningen av brannen på Deichman-biblioteket i Oslo tidligere i februar.

– Vi ønsker ikke å utdype noe utover at de er observert på videoovervåkingen på stedet, og at de på denne framstår som interessante for etterforskningen, sier politiførstebetjent Camilla Sten Abdellaoue til NRK.

Det jobbes med å identifisere de tre, opplyser politiet.

De mistenker at brannen ble påsatt og etterforsker saken som særlig grovt skadeverk.

Brannen fant sted 8. februar i år, og politiet ber alle som har tips eller var på biblioteket mellom klokka 20 og 22 kvelden det brant, om å ta kontakt med dem.

(NTB)