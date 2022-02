BANEHEIA-SAKEN:

Visste ingenting om alvorlig anklage – plutselig dukket den opp

Agder politidistrikt informerte ikke Oslo-politiet om at Jan Helge Andersen (41) var anmeldt for et seksuallovbrudd som skal ha funnet sted flere år før drapene i Baneheia. Det ble oppdaget nærmest ved en tilfeldighet.