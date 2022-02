Hadia Tajik betaler ekstra skatt for årene hun hadde pendlerbolig

Tajik vil betale ekstra skatt for perioden 2006- 2010. Det opplyser hun på Facebook.

Saken oppdateres.

– Jeg har kontaktet Skatteetaten for å varsle innbetalingen, og bedt skatteadvokat Einar Harboe gjøre en beregning av hva skattefordelen for årene 2006-2010 utgjør, skriver arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik i et innlegg på Facebook.

Hun understreker at hun vil betale ekstra skatt for samme periode, og sier innbetalingen vil skje gjennom den frivillige merinnbetalingsordningen.

– Når jeg ikke klarer å innfri mine egne krav, vil jeg gjerne rydde opp i det. Jeg innbetaler derfor ekstra skatt for årene 2006-2010, skriver hun.

Viste frem kontrakt - fikk skattefritak

Tajik fikk i 2006 innvilget skattefri pendlerbolig i Oslo fra Statsministerens kontor da hun ble politisk rådgiver i Jens Stoltenbergs regjering, og VG avslørte søndag at Tajik da dokumenterte sin rett på skattefritaket ved å sende inn en leiekontrakt på en bolig hun aldri benyttet.

Skattefritaket sparte henne for flere tusen kroner i måneden, ifølge VG. Ifølge Folkeregisteret var Tajik på et tidspunkt registrert på adressen, men Tajik nekter å svare på fra og til hvilken dato hun var meldt bosatt på adressen og heller ikke hvorfor.

Benektet skyld

Ap-politikeren benekter at hun gikk inn for å slippe unna å betale skatt av pendlerboligen.

– Det som er viktig å vite er at jeg har hatt reelle boligutgifter i Rogaland i hele denne perioden, og fulgt det ordinære regelverket for pendlerboliger. Men det er klart dokumentasjonen burde vært bedre, sa Tajik til TV 2.