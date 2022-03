Fagermo-melding møter motbør av TV 2-ekspert: – Tror ikke de er i nærheten

En sterk 3.-plass i 2020, men en litt skuffende 7.-plass i fjor.



Det er den foreløpige fasiten etter at Dag-Eilev Fagermo ble hovedtrener i Vålerenga.

Men ser man bak resultatene, mener Oslo-klubbens hovedtrener at Vålerenga har tatt store steg siden han kom til klubben.

– Det første året trente jeg laget som var her. Da var medalje bra. I fjor endret vi på mye. Vi endret på spillestil, vi fikk inn mye ungt og det var en bevisst del av strategien. Det gjør at vi i år kan hente mer etablert igjen og spillere som kan gå rett inn og forsterke oss. Det gjør at vi i år har en blanding av en spillerstall med ungdommelig pågangsmot og kvalitet nok til å konkurrere i toppen av eliteserien, sier Fagermo til TV 2.

I fjor endte Vålerenga til slutt på en 7.-plass – tolv poeng bak Viking som tok bronse. Opp til serievinner Bodø/Glimt var det 18 poeng.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener imidlertid at VIF-fansen ikke skal legge altfor mye i Fagermo-uttalelsen.

– Dette er jo verdens mest forutsigbare uttalelse fra en av de minst forutsigbare trenerne i eliteserien: At han tror Vålerenga skal kjempe i toppen av eliteserien, må jo han si. Vålerenga skal selge sesongkort og de skal bygge entusiasme inn mot en ny sesong. Men selv har jeg ingen tro på at Vålerenga kommer til å kjempe helt i toppen, sier Mathisen og fortsetter:

– I fjor mente Fagermo at Vålerenga var ett av fire lag som kunne kjempe om gullet. Det var de aldri i nærheten av. Vålerenga har et enormt potensiale, men slik jeg ser det ser Rosenborg, Molde og Bodø/Glimt ut som betydelig mer solide lag, sier han.

Høsten til Vålerenga ble kanskje spesielt tøff etter salget av Aron Dønnum. Da han ble solgt, var Vålerenga fire poeng bak Bodø/Glimt som til slutt endte som seriemester.

– Da jeg og Dag-Eilev kom til klubben, så hadde vi mye kvalitet i laget og en bred tropp. Men den trengte nok å bli strammet opp litt. Dag-Eilev og klubben ønsket seg nok en yngre og mer lokal stall. Det gjorde nok at vi tok et lite steg tilbake i fjor, men målet og håpet er jo at vi skal bære fruktene av det i år, sier Fredrik Oldrup Larsen.

- HAR TROEN: Fredrik Oldrup Jensen nevner spesielt tre årsaker til at han mener Vålerenga vil ta nye steg i år. Foto: Javad Parsa

I år ser det ut til at talenter som Odin Thiago Holm (19), Osame Sahraoui (20) og Taofeek Ismaheel (21) blir nøkkelspillere for Oslo-klubben fra start av.



– Vi bør være et topplag

Så selv om klubben resultatmessig gjorde det svakere i fjor, mener Dag-Eilev Fagermo at fundamentet i Vålerenga er langt sterkere enn da han tok over klubben.

– Ja, det er det. Det er et helt annet nivå på treningene og det er konkurranse på alle posisjoner i klubben nå, sier han.

– Jeg har fortsatt ikke lest om en eliteserie-klubb som i vinter sier at de har trent dårligere. Men for all del: Jeg håper virkelig at Dag-Eilev Fagermo har rett. For hvis du virkelig skal få opp interessen rundt Vålerenga igjen, så trenger du at lag som Vålerenga gjør det bedre sportslig, sier Jesper Mathisen.

I fjor uttalte Fagermo at han oppfattet Vålerenga som et vepsebol med en del interne utfordringer da han tok over klubben. Nå mener han Oslo-klubben har langt mer harmoni.

– Jeg er fornøyd med gruppa jeg har nå. Og jeg synes hele klubben jobber veldig godt og i riktig retning. Jeg har stor på at vi skal få ut potensialet klubben har nå, men det er det sikkert mange som har sagt før meg. Men hadde jeg ikke hatt de tankene, så kunne jeg ikke vært her, sier han.

I løpet av vinteren har klubben forsterket med nevnte Ismaheel, Brynjar Ingi Bjarnason, Petter Strand og Vegar Eggen Hedenstad.

– Vi bør ha et topplag på gang, men hvor høyt opp på tabellen gjenstår å se, sier Fagermo.

– Hva gjenstår før Vålerenga er der du ønsker å være?

– Vi må få jobbet med de fire nye som er her nå fram mot seriestart. Vi må få «satt» en ellever. Den måneden vi har igjen nå, må vi bruke skikkelig for å sette laget, sier Fagermo.

Jesper Mathisen tror uansett at steget opp til enkelte lag blir for langt.

– Følelsen min er at Vålerenga ikke kommer til å være i nærheten av de aller beste over 30 kamper. Det er bare å se på hva Glimt har vist i Europa i det siste. Vålerenga ser ut til å ha en bra ellever, men hva skjer om de for eksempel mister Osame Sahraoui i sommer? Vi så at Vålerenga ble markant svekket da Aron Dønnum ble solgt i fjor. Jeg tror det fort kan bli en konsekvens igjen, sier han.



Oldrup tror på medalje

Fredrik Oldrup Jensen, som i år har fått reell konkurranse av Odin Thiago Holm om plassen på sentral midtbane, var sterk delaktig i at Vålerenga onsdag slo Stabæk 3-0 i en treningskamp på Intility.

– Det er vanskelig å si hvor vi ender, men jeg tror at vi ender topp tre, sier han.

28-åringen tror i likhet med Dag-Eilev Fagermo at Vålerenga gjorde smarte grep i fjor selv om det endte med en svakere tabellplassering.

– Håpet og målet er jo at vi skal bli bedre i år enn vi var i 2020, sier Oldrup Jensen om debutåret i klubben som endte med bronse.

Han peker på spesielt tre grunner til at han tror VIF i år vil lykkes.

* At systemet til Dag-Eilev Fagermo vil sitte enda bedre etter nok et år sammen.

* At unggutta som har vært i klubben i flere år allerede, bare har blitt bedre og bedre



* At bredden i troppen i år er langt større etter vinterens signeringer

– Disse tre tingene er vel grunn nok. I tillegg har vi fått opp en del unge og lokale spillere som jeg håper Oslo-folket kjenner seg litt mer igjen i. Jeg har i alle fall veldig tro på det vi driver med, sier midtbanespilleren.