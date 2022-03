Kontrasten fra splitter nye luksusbiler får nesten ikke blitt større, når Ståle og Atle ankommer isbanen med hver sin aldrende Chevrolet Corvette.

Mange blir overrasket når karene kaster seg ut på isen, og kjører sammen med helt nye modeller fra både Lamborghini og Ferrari.

– De tenker at det ikke går an, og at gamle amerikanske biler ikke har noe på vinterføre å gjøre. Jeg har selv en Corvette som hverdagsbil, og min erfaring er at bilene fungerer overraskende bra på vinteren. Det får vi jo virkelig vist frem på isen her i dag, forteller Ståle, når vi møter han på Tisleifjorden på Golsfjellet.

Ståle Pettersen er godt over middels interessert i amerikanske biler, og driver bilbutikken Carfreaks på Løten.

Siden oppstarten i 2020, har han solgt og utlevert hele 28 ulike Corvette-modeller. Atle er én av kundene som har handlet en 1981-modell, altså tredje generasjon Corvette.

– Vi trenger flere amerikanske biler på norske veier!

Hvor ofte ser du en Corvette C3 på en isbane, nesten 1.000 meter over havet? Relativt sjelden, tipper vi. Bilder: Mats Brustad / Broom

Bare å kaste seg ut i det

– Hva svarer du til alle som mener en gammel Corvette ikke har noe på snødekte veier å gjøre?

Ståle Pettersen kjører Corvette C5 til daglig, også på vinteren. Her er han for første gang på isbanen på Tisleifjorden.

– Da er det bare å ta turen til meg, så skal folk få prøve. Selvfølgelig er gode vinterdekk viktig. Investerer du i det, er det virkelig ikke noe problem å bruke en Corvette i hverdagen, også i vinterhalvåret, sier Ståle.

Han kjører selv en Corvette fra femte generasjon. 2002-modellen er utstyrt med en V8-motor. 5,7-literen yter rundt 355 hestekrefter også får du naturligvis klassisk V8-broomling på kjøpet.

– Hvordan er den å kjøre her på isen?

– Det er grisegøy! Ett lite tastetrykk, så er alt av ESP og antispinn slått av. Her er det bare å kaste seg ut i det, smiler Ståle.

Corvette C3 er en skikkelig klassiker.

Mer kjøreglede i gamle biler

– Jeg syns bilen er overraskende fin å håndtere, særlig på partiene med litt ekstra snø. Når det er sagt, skulle jeg gjerne kjørt litt lenger og blitt enda bedre kjent med bilen. Jeg får ta det igjen neste år. Da skal jeg prøve å få tak i piggdekk også, for dette ga mersmak!

– Du fikk prøve Atle sin 1981-modell også. Hvordan var den?

– Den er uten noen form for elektroniske hjelpemidler. Felles for begge bilene, er at du må holde litt igjen og tenke deg om når du kjører. I forhold til helt nye sportsbiler i dag, må du bli litt kjent med bilene før du «pusher». Sånn sett syns jeg det er hakket mer kjøreglede i disse gamle klassikerne, sammenlignet med helt nye modeller. Nye Corvette C8 har jo nesten blitt for bra. Litt av nerven ved å kjøre bil blir borte, avslutter Ståle.

Disse to satte både Porsche og Lamborghini litt i skyggen, da de ankom isen.

I videovinduet under kan se mer fra isbanekjøringen på Gol: