Millioner kan drives på flukt. Mange av dem til Norge.

Storbritannias utenriksminister Liz Truss sier onsdag at det er svært sannsynlig at Russlands president Vladimir Putin planlegger et angrep på Kyiv.

Samme dag evakuerer Russland sine ambassadeansatte fra den ukrainske hovedstaden. Samtidig oppfordrer Ukraina sine innbyggere om å forlate Russland og forberede seg på ytterligere konfrontasjon.

EVAKUERT: Flere innbyggere fra Donetsk, som Putin har erklært som uavhengig ble forrige uke evakuert til Russland. Ifølge Russland-ekspert var årsaken til evakueringen russisk propaganda. Foto: Andrey Bordodulin / AFP

Dersom Putin går videre med et militært angrep, og det blir en fullskala krig vil millioner bli drevet på flukt.

– Hvis det blir en storskala krig må vi regne med at flere millioner vil flykte og mange av disse til land i Europa, sier Russland-ekspert Jakub M. Godzimirski, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk (Nupi) Institutt til TV 2.

KRISE: Jakub M. Godzimirski har jobbet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk i en årrekke. Han mener millioner kan bli drevet på flukt. Foto: Nupi

Ukraina er Europas nest største land og er nesten dobbelt så stort som Norge. Over 44 millioner mennesker bor i Ukraina.

– Norge er oppfattet som et land hvor det er mulig å få etablert seg. Jeg regner med at noen av de som drives på flukt vil søke seg til Norge, sier Godzimirski.

Nupi-forskeren mener det er viktig at Vesten ser for seg at det kan oppstå en humanitær krise og drar paralleller til andre kriger på Balkan, som har ført til at mange har havnet på flukt i Europa, og til Norge.

Ungarn skeptisk til å ta imot

– Nabolandene har jo et ansvar, som vi forventer at de tar, sier Tiril Skarstein pressesjef i flyktninghjelpen til TV 2.

Dette ansvaret er det slettes ikke sikkert at alle Ukrainas naboer er villig til å ta. Ungarns statsminister Viktor Orbán advarte allerede før konflikten denne uken eskalerte ytterligere at flere hundre tusen vil forsøke å flykte til Ungarn.

– Det er forskjellige holdninger. I Polen ønsker mange innbyggere at polske myndigheter skal åpne opp for å ta imot ukrainere, men i Ungarn er det mye mer skepsis, sier Russland-ekspert Godzimirski.

VENNSKAP: Russlands president Vladimir Putin og Ungarns president Viktor Orbán traff hverandre i Budapest i 2019. Bildet er tatt av russiske medier. Foto: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin via AP

Orbán er kjent for å føre en streng innvandringspolitikk og har et relativt nært forholdt Putin. Han har også tidligere motsatt seg EUs sanksjoner mot Russland.

Skarstein, som nylig har vært i Ukraina, mener i likhet med Nupi-forskeren at Europa må være forberedt på det som nå kan skje.

– Samtidig må vi huske på at vi og det internasjonale samfunnet må sørge for et godt samarbeid, mener Skarstein.

Godzimirski forklarer at omfanget av flyktningstrømmen vil avhenge av hvor stort et eventuelt angrep blir. Samtidig som han understreker at mange også vil ende opp som flykninger internt i Ukraina.

– 2 millioner mennesker bor i en 20 kilometers sone på begge sider av frontlinjen og de blir særlig utsatt dersom konflikten eskalerer, sier Skarstein.

Mange har allerede flyktet

Søndag landet flere jødiske familier fra Ukraina i Israel. Ifølge The Times of Israel har over 75 personer blitt hentet til landet.

LANDET: En ukrainskgutt har fått et israelskflagg i hånden etter å ha landet på flyplassen i Israel 20. februar i år. Foto: Jack Guez/ AFP

Også flere kvinner og barn er evakuert til Russland fra utbryterregionene Donetsk og Luhansk, som Putin har anerkjent som selvstendige republikker. Den evakueringen bør man imidlertid ta med en klype salt, forklarer Nupi-forskeren.

– Det ble beordret en slags evakuering, og det var en måte å hisse opp stemningen på for å skape et inntrykk av at det var en intern krise i området, sier Godzimirski.

REIST: En kvinne reiser fra den nå anerkjente regionen Donetsk til Russland. Her venter hun på toget for å reise ut av Ukraina. Foto: Andrey Boroduloin/ AFP

Evakueringen begynte før Putin intensiverte konflikten.

– Det er mye propaganda rett og slett, sier Godzimirski.

Mange fra utbryterregionene ba før Putins anerkjennelse av republikkene om russisk statsborgerskap. Mer enn 700 000 innbyggere fra Donetsk og Lugansk fikk på rekordtid utstedt russisk pass, skriver AP. Det hele blir sett på som en måte for Putin å understreke sin innflytelse i regionen.