Liverpool scoret seks (!) mål: – Praktfull fotball!

Liverpool-Leeds 6-0

– Nå er det de som jager. Manchester City har grunn til å føle seg litt nervøs. Liverpool har prikket toppformen, og ser kanskje bedre ut enn noen gang, mener TV 2s Simen Stamsø-Møller.

Merseyside-klubben er nå tre poeng bak ligalederen med like mange kamper spilt, og skal møte dem på Etihad i vår.

Liverpool lekte seg med Leeds. Jürgen Klopp kaller det en «herlig kveld» på Anfield.

– Jeg tror det er normalt at folk var seg rive litt med etter en sånn kveld. Det er helt fint. Men søndag (ligacupfinalen) nærmer seg allerde, og vi må være 100 prosent klare for det og resten av kampene, sier Klopp til Sky Sports, og understreker at laget må konsentrere seg om sine egne kamper.

Hyller Mané: – Helt sykt

Med Roberto Firmino og Diogo Jota ute med skader, og nysigneringen Luis Díaz på venstrevingen, fikk Sadio Mané prøve seg som midtspiss.

Klopp er mektig imponert av hvordan senegaleseren løste rollen.

– Det var antagelig en av hans beste kamper. Måten han tolket rollen i midten på: Hvordan kom seg bort fra motstanderen, åpnet rom for oss og slike ting. Det var helt sykt, sier Liverpool-manageren.

HYLLES: Jürgen Klop er begeistret av Sadio Mané i en litt uvant rolle som midtspiss. Foto: Peter Byrne

Herjet fra første spark

Nysigneringen Luis Díaz driblet seg på herlig vis innover i banen, men lagkompis Sadio Mané stod i veien for det som så ut til å være et skudd med god retning.

Det ble fort glemt på Anfield. Stuart Dallas stanset et innlegg med armen.

Dommer Michael Oliver pekte på straffemerket. Derfra sendte Mohamed Salah keeper feil vei.

Eventyr-målet

Så var det duket for midtstopperen Joël Matip. Kameruneren tok imot ballen på midtbanen, og tok den med seg fremover i sine vante, lange klyv.

Den 195 centimeter lange midtstopperen spilte vegg med Salah og skrudde ballen forbi Illan Meslier som om han skulle vært en spiss – til Virgil van Dijk, Jürgen Klopp og resten av Liverpool-leirens store begeistring.

– Han får full betaling for et av sine mange eventyr, kommenterte Stamsø-Møller.

Like etter ble Mané tatt av Luke Ayling. Igjen blåste dommeren for straffe, og igjen var Salah sikker.

– Genial!

Liverpool gikk til pause med 13-0 i skuddprotokollen. Leeds var riktignok ikke langt unna mål. Først da Alisson Becker holdt på å kløne det til med ballen i egne bein, så da Raphinha stod i offsideposisjon og scoret.

Ti minutter før full tid vartet Liverpool opp med et kunstangrep. Salah fant Jordan Henderson med en kamuflert pasning. Liverpool-kapteinen la ballen på tvers til Mané, som fikk en enkel jobb i å sette inn 4-0.

– Praktfull fotball! Den kamuflerte pasningen er genial fra Mohamed Salah, slo Stamsø-Møller fast:

Mané fikk seg enda en scoring like før full tid, før Virgil van Dijk stanget inn 6-0 nesten tre minutter på overtid.

Seieren betyr at Liverpool utnyttet hengekampen til å krype opp i ryggen på Manchester City. Merseyside-klubben er nå tre poeng bak ligalederen, og skal møte dem på Etihad i vår.

Leeds fikk både en god og en dårlig nyhet onsdag kveld: Nedrykksrival Watford ble knust av Crystal Palace. Burnley leverte derimot en sterk hjemmeseier over Tottenham.

Yorkshire-klubben har tre poeng ned til nedrykksstreken, men har to kamper mer spilt enn Burnley.

– Et resultat som i dag kan jeg ikke forklare med fraværene. Vi kjemper for å unngå nedrykk, konstaterer manager Marcelo Bielsa overfor BBC, og legger til:

– Selvsagt bekymrer det meg, hvordan kunne det ikke gjort det?