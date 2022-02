Channing Tatum tvilte på rollen i nye «Magic Mike»: – Du må sulte deg selv

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespilleren Channing Tatum (41) kjente på tvil da han fikk diettplanen for rollen i «Magic Mike's Last Dance».

Skuespiller Channing Tatum (41) er blant annet kjent for sin hovedrolle i «Magic Mike»-filmene der han opptrer som en mannlig stripper.

Tatum tar nå del i en tredje film ved navnet «Magic Mike's Last Dance», men veien til rollen har ikke vært helt smertefri.

Den amerikanske skuespilleren ville nemlig ikke ha rollen i utgangspunktet, da han følte at kroppen hans ikke var riktig. Det meldte New York Post etter at Tatum gjestet Kelly Clarkson Show.

Han forteller at kroppen oppfører seg annerledes nå som han er eldre.

– Vekta svingte mer da jeg var yngre, men nå får jeg ikke kiloene av like enkelt, sier Tatum til programleder Kelly Clarkson (39).

Skuespilleren påpeker at det ikke er naturlig å se ut som han gjør i filmen, til tross for at man trener jevnlig. Det må et strengt regime til.

I TVIL: Tatum forteller til Clarkson at han ikke ønsket rollen i oppfølgeren fordi han måtte se slik ut, og peker på bildet fra filmen. Foto: Stella Pictures

– Du må sulte deg selv. Jeg tror ikke det er sunt å være så slank, forteller Tatum.

Han synes det er vanskelig å forestille seg hvordan mennesker med 9-17 jobb klarer å leve slik. Han klarer nemlig så vidt å gjennomføre treningsplanen, noe som er en del av fulltidsjobben hans.

Han forteller at treningsprogrammet gikk blant annet ut på å trene to ganger daglig og spise, ikke bare riktig, men også til spesifikke tider hver dag.

Til tross for et strengt program, er det vanskelig for ham å holde vekta.

– Du kan bruke to måneder på å bli slank, men så blir det borte i løpet av tre dager, sier skuespilleren.

«Magic Mike's Last Dance» kommer på strømmetjenesten HBO Max i løpet av 2022.