Hei Benny. Vi har en Volvo C30 og lurer på om det er det ulovlig å kjøre med airbaglampe som lyser?

Benny svarer:

Bare for å dra den super-korte versjonen aller først – ja, dette er det ulovlig å kjøre med. Noen varsellamper skal man bare ikke over se. Dette er en av dem.

Varsellampen betyr at det er noe feil med airbag-systemet på bilen din. Akkurat hva som er galt, er umulig for meg å si. Her må det feilsøke først. Men det behøver heldigvis ikke være en verken dyr eller komplisert feil – selv om det kan være det også. I beste fall er det så enkelt som bare en dårlig kontakt et eller annet sted.

Kan være farlig

Jeg vil derfor anbefale deg å få fikset opp i dette, så fort som mulig. Du risikerer at airbagene ikke virker som de skal – og man behøver ikke mye fantasi for å forstå konsekvensene av det. Det kan rett og slett være livsfarlig. Derfor gis det også mangel på dette i en EU-kontroll, når den tiden kommer.

Når det gjelder EU-kontrollen: Her er det tre kategorier feil. 1 betyr at bilen blir godkjent, men at du får pålegg om utbedring. 2 er ikke godkjent, bilen må repareres innen dato som gjelder for EU-kontrollen. 3 betyr kjøreforbud, da får du rett og slett ikke ta med deg bilen hjem.

Feil på airbag-lampen er i kategori 2. Bilen din blir med det ikke godkjent, om denne lampen lyser. Så dette må fikses uansett og jo før jo bedre, mener jeg.

