Siri Kleiven Strøm er gravid – erstattes med et kjent TV-fjes

Nyhetsanker Siri Kleiven Strøm (35) avslører at hun venter barn. Fra høsten skal et kjent TV 2-fjes steppe inn som nyhetsanker på hovedsendingene fra høsten av.

Nyhetsanker Siri Kleiven Strøm (35) kan bekrefte overfor TV 2 at hun venter sitt andre barn. Hun går derfor ut i mammapermisjon fra sommeren av.

– Vi skal ha vårt andre barn, så derfor blir jeg vekk fra skjermen en liten stund. Men vi gleder oss!, skriver Strøm i en SMS.

– Det er jo samtidig fantastisk at Guri vil ta plassen på hovedsendingene. De er i de aller beste hender, uttrykker hun videre.

Her er Guri Solberg i ny jobb: – Jeg "fucka" ikke opp!

Strøm har jobbet i TV 2 siden 2015. Før det jobbet hun i NRK, blant annet som programleder i Vestlandsrevyen og i aktualitetsprogrammet Norge i dag.

– Klapp på skulderen

Mens Strøm er i mammaperm, tar programleder og tidligere nyhetsanker i TV 2 Nyhetskanalen, Guri Solberg (45), over rollen som nyhetsanker på hovedsendingene til TV 2.

– Jeg synes det er veldig stas og spennende. Jeg har først og fremst vært på Nyhetskanalen, så det føles ut som et veldig klapp på skulderen – at det må ha funket det jeg gjorde, siden jeg nå slipper til på hovedkanalen, deler Solberg overfor TV 2, og fortsetter:

STEDFORTREDER: Programleder Guri Solberg stepper inn for TV 2-nyhetsanker Siri Kleiven Strøm til høsten. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg har blitt utrolig godt mottatt av alle der, og det synes jeg er veldig kjekt. Jeg gleder meg til å begynne.

45-åringen bor for tiden i New York sammen med mannen og barna, fordi mannen er gjesteforsker ved et universitet. Fra leiligheten arbeider hun av-og-på for TV 2.

– Dyktig programleder

Nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække, ser frem til å få Solberg med på laget igjen.

– Guri er en svært erfaren og dyktig programleder, og hun har gjort en strålende jobb som anker på Nyhetskanalen tidligere. Hun kommer til å bli en svært god vikar for Siri, og vi er glade for å kunne låne henne så mye som mulig, forteller Solbrække til TV 2.