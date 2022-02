Spissreserven vil bli toppscorer: – Ser ingen grunn til at jeg ikke skal kjempe om det

25 kamper totalt: 11 av dem fra start og 14 av dem som innbytter. I målprotokollen ble det seks scoringer og to målgivende pasninger.

Det var Henrik Udahls første sesong i kongeblått. Men foran den kommende sesongen heves ambisjonsnivået betraktelig:

– Jeg har lyst å være med helt der oppe og kjempe om toppscorertittelen, sier VIF-spissen til TV 2 etter å ha scoret sitt første mål i sesongoppkjøringen hjemme på Intility Arena i en 3-0-seier over Stabæk onsdag.

25-åringen mener tallene hans fra fjorårets sesong viser at det er mulig: Ifølge Udahl var han eliteseriens fjerde mest effektive spiller når det kommer til målpoeng per 90 minutt. Med hans åtte målpoeng på 1151 spilleminutter tilsvarer det et snitt på ett målpoeng per 144. spilleminutt.

Selv om Udahl per nå ikke har en fast plass på laget, ser han ikke på det som et uoverkommelig hinder i jakten på toppscorertittelen:

– Det er bare å se hva som skjedde i Åsane. Der satt jeg på benken i første serierunde i OBOS-ligaen, men likevel spilte jeg meg inn på laget og ble toppscorer. Det handler om å ha troen på det man gjør hver eneste dag.

Udahls lagkamerat i Vålerenga, Fredrik Oldrup Jensen, mener den høye målsetningen er på sin plass:

– Det er mye mål i Udahl, og at Vålerenga har spisser med ambisjoner om å bli toppscorere, det mener jeg er på sin plass. Så du får ikke noen argumenter mot fra min side, sier han.

BØTTET INN: Udahl var brennhet i OBOS-ligaen før han ble solgt til Vålerenga, På Norges nest øverste nivå ble han ligaens toppscorer med 19 mål på 29 kamper. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Hard kamp om plassen

Da Udahl kom til Vålerenga fra Åsane før fjorårssesongen, skulle han være en utfordrer for førstevalget på spissplass, islandske Vidar Örn Kjartansson (31).

For i Vålerengas 4-3-3-formasjon er det bare plass til én spiss om gangen, og dermed blir konkurransen enda mer tilspisset.

Men i 2021-sesongen var Kjartansson mye skadeplaget, og endte med skuffende fem mål på 18 kamper. Dermed ble Udahl Vålerengas toppscorer i Eliteserien med sine seks scoringer.

– Etter mulighetene jeg fikk og målene jeg scoret i fjor, så føler jeg premissene har endret seg og konkurransen om spissplassen er blitt jevnere enn den var, forteller Udahl.

FØRSTEVALG? Vidar Örn Kjartansson hadde ikke sin beste sesong i fjor, men virker fortsatt å være Dag-Eilev Fagermos førstevalg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Avslører sitt førstevalg

Vålerengas trener, Dag-Eilev Fagermo, var åpenbart tilfreds med begge spissene sine etter at begge scoret i onsdagens treningskamp mot Stabæk.

Likevel var han klar på hvem som er førstevalg når begge er i form:

– Flott mål av begge to i dag. De viser at de er spisser. Men foreløpig vil jeg si at Vidar i toppslag er førstevalget på spissplass, sier Fagermo til TV 2.

Han er likevel klar på at konkurransen per dags dato er reell.

– Klart den er det. Nå er begge heldigvis skadefri. Vidar fikk seg en smell på treningsleiren i Portugal, som gjorde at det bare ble 45 minutter sist. Men Henrik trenger matching han også - for han er god.

Vålerenga sesongåpner borte mot Molde lørdag 2. april.