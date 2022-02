Sancho om den tøffe United-starten: – Hver kamp var vanskelig

Forventningene var enorme da Jadon Sancho endelig ble klar for Manchester United. Et halvt år etter overgangen fra Dortmund mener 21-åringen at han begynner å finne seg selv.

– Det tar tid å finne seg til rette, venne seg til en ny liga og nye lagkamerater, sier Jadon Sancho på spørsmål om hvordan han mener sesongen har vært så langt.

– Det er først nå jeg begynner å føle meg som meg selv igjen, sier 21-åringen.

I 4-2-seieren over Leeds viste driblefanten hvorfor han ble hentet til Manchester United for om lag 850 millioner kroner. To målgivende pasninger og bestemannspris smakte godt for kantspilleren.

– Jeg kan ikke si at jeg har hatt den beste sesongen så langt, men jeg har lært mye.

Se Manchester United-Watford på TV 2 Sport Premium og Play lørdag fra klokken 15.30!

Inn og ut av laget

Jadon Sancho slet med å ta Premier League med storm. Ole Gunnar Solskjær vekslet mellom å starte med 21-åringen og å sette ham på benken. Runde ni og ti, mot Tottenham og Liverpool, var Sancho ubenyttet reserve.

Ralph Ragnick har også plassert kantspilleren på benken ved et par anledninger, men det er ingen tvil, Sancho er blitt en viktig brikke i Manchester United.

– Nå begynner jeg å kjenne meg komfortabel og som meg selv igjen. Om man ser på de siste kampene jeg har spilt, så er det tydelig.

Mye kan tyde på at Sancho har rett. På de tre siste kampene i ligaen har han bidratt med én scoring og to målgivende pasninger.

MÅLPOENG: Jadon Sancho er i ferd med å finne seg selv i Manchester United. Her feirer 21-åringen 2-0-ledelse over Leeds sammen med målscorer Bruno Fernandes. Foto: RUSSELL CHEYNE

– Var vanskelig

Etter fire år i tysk fotball var det ikke bare å snøre på seg skoene på engelsk jord å spille like blendene som i gult og svart.

– Det var det samme da jeg spilte i Dortmund. Det første året var ganske likt slik det har vært her. Jeg følte at hver kamp var vanskelig, som om jeg ikke var meg selv. Det var først mot slutten av første sesong jeg følte jeg hadde tilpasset meg.

Brentford-sjefen kom med stikk til United-storkjøp

– Den neste sesongen kom jeg tilbake i fyr og flamme, sier 21-åringen.

50 scoringer og 64 målgivende pasninger på 134 kamper er meget solid og gjorde briten svært ettertraktet.

– Det var gøy da jeg kom på landslagssamling. Da sa United-spillerne at jeg måtte komme dit, Liverpool-spillerne sa jeg måtte komme dit, og det samme gjaldt Chelsea-spillerne, sier Sancho og smiler.

Startet i Watford

SUKSESS: Sancho var en av Dortmunds aller beste spillere. Her jubler 21-åringen for seier i den tyske cupen (DFB Pokal) i juni 2021. Foto: JOHN MACDOUGALL

Jadon Sancho vokste opp i Kennington, sør for Themsen i London. Som de fleste som når Premier League, var teknikeren meget god i ung alder. Allerede som syvåring ble Sanchos talent gjenstand for Watfords oppmerksomhet.

– De hadde et utviklingssenter i Battersea Park, som er i nærheten av der jeg vokste opp. Etter et par treningsøkter signerte de meg, noe som var utrolig kult.

Men selv om Battersea Park ligger i nærheten av Kennington, var det et godt stykke fra barndomshjemmet til Watfords treningsfasiliteter nordvest i London. Nærmere bestemt over en times kjøring.

– Foreldrene mine måtte jo jobbe, så det var vanskelig for dem å skulle kjøre meg dit hele tiden.

Etter over tre år med pendling fra sør til nord i London, ble løsningen internatskole for da elleve år gamle Sancho.

– Det var en veldig vanskelig avgjørelse å ta og det var tungt mentalt fordi jeg ville ikke flytte fra mamma, sier en åpenhjertig 21-åring.

– De første to årene var vanskelige, sier United-spilleren.

Selv om livet endret seg radikalt og valget satte sitt preg på hverdagen, ville ikke Sancho gjort noe annerledes om han måtte valgt på nytt.

SUKSESS: Jadon Sancho var en formidale suksess i Dortmund. Her feirer han sammen med Erling Braut Haaland en februardag i 2021. Foto: Martin Meissner

– Jeg er veldig glad for at jeg tok det valget. På den tiden var det mye gjengvold i området der jeg vokste opp, så jeg er veldig glad for at jeg lyttet til foreldrene mine. Det har også hjulpet meg senere i karrieren i valgene jeg har tatt.

Ikke redd for utfordringer

Allerede som 14-åring skulle Sancho flytte enda lenger nord. Manchester City signerte tenåringen. Etter å ha vært en del av klubbens fremtidsplaner i tre år, havnet Sancho i en liten konflikt med de lyseblå og så seg om etter en ny klubb. Valget skulle overraske mange.

17 år gammel flyttet kantspilleren fra hjemlandet til Tyskland og Borussia Dortmund.

– Folk sier at jeg har hjulpet mange unge spillere ved å vise at det ikke er farlig å flytte utenlands. Jeg føler selv det handler mer om å ha tro på seg selv, sier 21-åringen.

Nå venter sesongens andre møte med barndomsklubben Watford for United-spilleren. Første møtet ble en blytung affære for Manchester-klubben og 1-4-tapet førte til sparkingen av Ole Gunnar Solskjær.

Jadon Sancho er trygg på at han er en bedre utgave av seg selv enn hva tilfellet var 20. november 2021.

– Det er mye mer i vente fra meg. Jeg er min egen største kritiker og vil alltid forbedre meg, så det er definitivt mer i vente, sier 21-åringen.

Se Manchester United-Watford på TV 2 Sport Premium og Play lørdag fra klokken 15.30!