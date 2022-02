Elden: – Ikke noe i veien for å samtykke til å bli voldtatt

HELGELAND TINGRETT (TV 2): I sin prosedyre i saken mot den overgrepstiltalte politimannen i Nordland, tar advokat John Christian Elden et kraftig oppgjør med Spesialenheten for politisaker. Han mener saken er basert på løgner og konspirasjoner.

– Vi forbinder jo voldtekt med noe straffbart, fordi det er straffelovens beskrivelse av noe som skjer ufrivillig.

Det sa advokat John Christian Elden innledningsvis i sin prosedyre i den omfattende straffesaken mot en politimann i Nordland politidistrikt.

– Samtidig er det ikke noe i veien for å samtykke til å bli voldtatt. Det er ikke ulovlig, fortsatte han.

Eldens klient, en politimann i Nordland politidistrikt, er tiltalt for to voldtekter og for å ha misbrukt makten han satt på som politimann til å skaffe seg seksuell omgang fra fem ulike kvinner.

Onsdag la Spesialenheten ned påstand om ni års fengsel for tiltalte.

Fredag kommer John Christian Elden og hans kollega Heidi Reisvang til å legge ned påstand om at han frifinnes på alle punkter.

Politimannen i 30-årene har erkjent en rekke faktiske forhold, men nekter straffskyld.

Strid om hva som var avtalt

For begge de to voldtektsanklagene er det sentralt for retten å vurdere hva som på forhånd var avtalt mellom tiltalte og de fornærmede kvinnene.

Bare i tilknytning til den første voldtektsanklagen har Spesialenheten for politisaker sikret over 31.000 tekstmeldinger mellom tiltalte og fornærmede.

I retten er det dokumentert flere tekstmeldinger mellom de to i kort tid både før og etter den angivelige voldtekten.

FORSVARER: Advokat John Christian Elden, her i forbindelse med en annen sak, mener hans klient må frifinnes for alle anklagene mot ham. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det er sjeldent og nær sagt aldri at man har så god dokumentasjon om hva som har skjedd i en samleiesituasjon, sa Elden under prosedyren.

Politimannens seksuelle preferanser og BDSM-sex har vært et gjennomgående tema i rettssaken. Tekstmeldingene forut for den angivelige voldtekten viser at tiltalte tydelig ga uttrykk for at han ønsket å ha svært røff sex med fornærmede denne dagen.

«Er klar»

I meldingene skriver den fornærmede kvinnen at hun «er klar» for de seksuelle handlingene som beskrives i tekstmeldingene.

I retten har kvinnen sagt at hun reiste til tiltalte denne dagen i tro om at det som var skrevet ikke skulle gjennomføres.

De to er uansett enige om at de ender opp med å ha seksuell omgang. Til å begynne med er det frivillig fra kvinnens side. På et tidspunkt skal hun derimot ha fått så vondt at hun begynte å gråte, prøvde å sparke ham bort og gjentatte ganger ba han om å stoppe.

John Christian Elden mener denne forklaringen ikke støttes av noen av bevisene som er fremlagt i saken. Både basert på tekstmeldingene i forkant, og partenes egne forklaringer, mener Elden at hun hadde gitt samtykke.

Han peker også på tekstmeldinger i etterkant, der kvinnen gir uttrykk for at hun håper de skal ha seksuell omgang igjen.

Spesialenheten har på sin side trukket frem andre tekstmeldinger, der kvinnen gir uttrykk for at hun ikke syntes det som skjedde var greit.

Elden peker også på at kvinnen i sitt første avhør med Spesialenheten kun hadde positive ting å si om tiltalte, og at hun ikke fortalte om noen voldtekt i det første avhør.

– Tiltalte har på sin side forklart seg konsekvent og holdt seg til den samme forklaringen hele veien, sa Elden.

Vil be om full frifinnelse

I tillegg til voldtektsanklagene er politimannen anklaget for å ha misbrukt tillitsforholdet han hadde opparbeidet seg overfor fem sårbare kvinner, til å skaffe seg seksuell omgang fra dem.

– Det må foreligge en årsakssammenheng og den seksuelle omgangen må være et resultat av misbruket av et overmaktsforhold, sa Elden innledningsvis i prosedyren.

Forsvaret er ikke ferdig med sin prosedyre, men skal fortsette med dette fredag. Da kommer John Christian Elden og hans kollega Heidi Reisvang til å legge ned påstand om full frifinnelse av deres klient.

Selv om John Christian Elden ikke er ferdig med sin prosedyre, har han rukket å kommentere forholdene som gjelder misbruk av stilling generelt allerede:

– Det er mye sex i denne saken, og det er mye sex i samfunnet vårt. Det er likevel ikke et krav om at det skal være et kjærlighetsforhold eller samboerforhold først, sa Elden og fortsatte:

– Det er tillatt å ha «one night stands», så lenge begge partene har lyst og vet hva de gjør. Det er også lov for politiet, for sykepleiere og for piloter.

Spørsmålet i denne saken er om politimannen har misbrukt et opparbeidet tillits- eller avhengighetsforhold.

– Vi kommer til å gå gjennom dette og mene at det ikke er grunnlag for fellelse i vår sak, med litt forskjellige momenter og utgangspunkt, sa Elden.

Siste rettsdag i hovedforhandlingen er fredag denne uken.