Mann (41) dømt for drapet på Geir Kirkerud (54)

En østeuropeisk 41-åring er dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet på Geir Kirkerud i Sarpsborg i september 2020.

Selv har 41-åringen hele tiden nektet for at han begikk drapet.

– Han er orientert om dommen. Vi får ta betenkningstid og se hva vi gjør videre. I det tilfellet at han skulle bli dømt, mener også han det er riktig med tvungent psykisk helsevern, sier mannens forsvarer, advokat Harald Otterstad, til TV 2.

Fant faren drept

Det var 23. september 2020 at Kirkeruds sønn reiste hjem til faren, som verken han eller søsteren hadde hørt fra på en uke.

På sofaen i leiligheten fant han faren sin død.

Den første politipatruljen på stedet ba vakthavende etterforskningsleder i Øst politidistrikt om å sende krimteknikere, men fikk ikke viljen sin.

Dermed gikk det to dager før politiet åpnet drapsetterforskning. Det skjedde etter at overlege Arne Stray-Pedersen varslet politiet da han skulle begynne på obduksjonen og så likets forfatning.

SLO ALARM: Overlege Arne Stray-Pedersen varslet politiet før han begynte på obduksjonen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Liket bar preg av å ha ligget veldig lenge. Jeg så at det var flere hull i overkroppen som lignet stikkskader, har Stray-Pedersen tidligere uttalt til TV 2.

Innlagt på sykehus

På bakgrunn av vitneavhør og andre opplysninger i saken pågrep politiet likevel raskt den 41 år gamle østeuropeeren som nå er dømt for drapet. Kirkerud og 41-åringen var gode kamerater i tiden før drapet.

Gjennom etterforskningen har ikke politiet klart å avdekke noe drapsmotiv.

Da politiet pågrep 41-åringen, var han allerede innlagt på psykiatrisk sykehus.

I RETTEN: Advokat Harald Otterstad forsvarer den domfelte 41-åringen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

De sakkyndige rettspsykiaterne har konkludert med at domfelte var psykotisk på handlingstidspunktet.

De har kommet frem til at han tilfredsstiller kriteriene for diagnosen schizoaffektiv lidelse. Retten mener at mannens virkelighetsoppfatning da drapet skjedde, var alvorlig påvirket av diagnosen.

De mener det er en fare for at han vil begå nye alvorlige voldshandlinger dersom han ikke får behandling.

Pulsklokke ble viktig

I dommen vektlegger Søndre Østfold tingrett flere bevis.

Blant annet har tiltaltes telefon slått inn på det trådløse internettet i leiligheten til Kirkerud klokken 11.11 dagen politiet mener han ble drept.

Samtidig har politiet funnet Kirkeruds pulsklokke, som sluttet å registrere puls nettopp klokken 11.11. Politiets hovedteori er at Kirkerud ble drept mens han sov.

Det er også funnet blod fra Kirkerud på 41-åringens sko.

Den domfelte mannen kom til Norge for omkring 20 år siden. Han har i hovedsak jobbet som håndverker. Som følge av en voldsdom ble han i 2014 utvist fra Norge for en periode på to år.