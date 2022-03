Ingen i Premier League kan matche ham - dette er hemmeligheten bak suksessen

Se Burnley-Chelsea lørdag fra 15.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play!

Det tetter seg til i bunnen av Premier League, og en av klubbene som - nok en gang - befinner seg i den enden av tabellen er Burnley.

Den hardtkjempende gjengen fra Lancashire, nord-vest i England, er vant til å være i tilsvarende situasjon, og har etter et oppsving i form de seneste ukene virkelig gitt seg selv en sjanse til å overleve i divisjonen nok en gang.

– Erfaringen gir oss en bevissthet overfor hva som er nødvendig og hvordan man skal møte det, men det er ingen garantier. Jeg tror det hjelper å ha møtt slike utfordringer før, for du vet hvilken jobb som trengs å gjøres og hvilket begjær som må være der for å snu ting, sier manager Sean Dyche til TV 2.

Den profilerte og rutinerte manageren setter seg ned med oss - riktig nok via digitale plattformer - i det som er hans tiende vår på Turf Moor. Med det er han Premier Leagues lengsittende manager, og har kun to mann foran seg i hele ligasystemet som har sittet i samme jobb over lengre tid.

– Da du først begynte på trenergjerningen med Watfords U18-lag for 15 år siden, så du noen gang for deg deg selv i en posisjon som dette?

– Jeg tenkte ikke nødvendigvis at jeg kom til å ha en slik posisjon i Premier League, men jeg så for meg at jeg var i en læringskurve med tanke på å bli manager en dag, innleder 50-åringen.

STILLER KRAV: Sean Dyche er klar på hvilke grunnleggende verdier han må se hos sine spillere. Foto: Martin Rickett

Snart ti år i samme jobb

For etter å ha gått gradene på trenerstigen i Watford, en klubb han selv representerte i spillerdagene, ble han høsten 2012 hentet til en annen middelhavsfarer på nivå to litt lengre nord i landet. Der ble det sågar spådd nedrykkskamp for et Burnley som slet økonomisk.

– Jeg trodde vi kunne forbedre Burnley, men det vil være løgn om jeg sa at jeg trodde vi kunne skape det vi har gjort nå, sier manager-profilen, og fortsetter:

– Da jeg kom kuttet vi lønningene med tre millioner pund, vi mistet veldig gode spillere, hentet tre spillere gratis og rykket opp. Det var enormt for klubben. De neste stegene har vært god planlegging fra både klubben og oss og en veldig fin forbindelse med byen og det den står for. Den byggeprosessen er blitt til gradvis.

Opprykket i hans første hele sesong i Burnley i 2013/14 ble etterfulgt av nedrykk fra det gjeve selskap på direkten, men klubben stod last og brast med Dyche, som svarte med å lede dem tilbake til Premier League på første forsøk. Siden har klubben - mot alle odds - blitt værende i Englands øverste divisjon i fem sesonger.

– Hvorfor tror du at du og Burnley har vært en så god match?

– Jeg tror jeg har vokst i jobben. I starten aksepterte ikke Burnley-folket hva jeg stod for, så det tok tid. Etter de første åtte månedene ble det et virkelig godt forhold, og det har ikke brutt sammen siden. Supporterne og spillerne stolte på meg, og jeg stolte mye på dem også, forteller han.

Dette er Burnleys DNA

Som spiller var Dyche en knallhard stopper i lavere divisjoner, og rykket opp både med Chesterfield, Bristol City, Millwall og Northampton. De verdiene han selv stod for som spiller, mener han også har vært suksessfaktorer i managergjerningen og Burnleys suksess de senere år.

– Det har vært bygget på hard arbeidsmoral, og det tror jeg på. Jeg hadde det selv som spiller og jeg har det i spillerne mine her. Områdene nord i England har hatt noen tøffe år, og Burnley har det samme. Jeg tror de respekterer et lag som har som et minimum at de vil svette ut drakten og gi alt for fansen. Det har vi bevist over mange sesonger, og jeg tror supporterne respekterer det, forteller Premier League-manageren.

I intervjuet som du kan se øverst på siden - eller lytte til i TV 2s podkast - hører du også hvordan Dyche tror egen spillerkarriere har påvirket den manageren han er i dag, og hvordan han kan bruke sine egne spilleregenskaper overfor spillergruppen.

– Hvis du slår opp Burnley i ordboken, hva vil du finne der? Hva er denne klubbens DNA?

– Jeg vil si at de sentrale kjerneverdiene er tillit, autensitet, sterk arbeidsmoral, ærlighet overfor det vi gjør og respekt. Det er noe av det vi har implementert i laget, det er måten vi oppfører oss på og måten jeg absolutt forsøker å oppføre meg på, på vegne av klubben, fansen og laget. Før man tenker på stil og spillestil, er dette noe som ligger til grunn for hva klubben står for. Noen vil si at det er utdatert, men i mitt hode er det ikke det. Det er fremdeles hensiktsmessig å ha respekt og ærlighet overfor hva du gjør som profesjonell, en stolthet i det du gjør og en ære og stolthet i å bære drakten. Det er intakt hos alle mine spillere, hos meg selv og mitt trenerteam, forteller Burnley-sjefen.

Derfor bruker han humor

Forrige sesong kapret Dyche overskriftene da han midt i en pressekonferanse forut for en viktig kamp på vårparten benyttet anledningen til å legge ut som sin fascinasjon for «look-a-like»-lek, altså å gjenkjenne mennesker rundt seg og komme på hvem de ligner på.

TV 2s avsluttende spørsmål til Burnley-sjefen er derfor om han fremdeles tar seg tid til å nyte denne leken, til tross for den tøffe tiden de er inne i.

– Goodness me! Du må fremdeles ha humor rundt ting. Noen ganger kan folk misforstå og få det til å se ut som at jeg ikke er seriøs i jobben min. Jeg tror alle vet at jeg er veldig seriøs i jobben min, i tilnærmingen til hva som må gjøres og at jeg er seriøs overfor den knipen vi befinner oss i. Men det betyr ikke at du ikke kan smile innimellom og dele litt humor. Jeg tror faktisk det er det som gjelder, sier han engasjert, og fortsetter:

– Noen ganger må du redusere trykket i enkelte situasjoner nettopp ved å vise litt humor, så når det er passende så mener jeg ikke det er noe problem. Jeg er en som nyter humor og jeg nyter at folk rundt meg bruker humor. Jeg holder ikke det mot dem, selv i tøffe tider. Du trenger det. Du trenger å være litt letthjertet til tider for å kunne holde deg flytende, så rundt om på treningsfeltet her så sørger vi for at det brukes humor selv når tøffe utfordringer kommer vår vei.

PS! I intervjuet ser og hører du også hva Dyche synes om å ha fått en pub oppkalt etter seg like ved Turf Moor, og han avslører hvorvidt han har vært der!

Lytt til intervjuet her, eller se det i videovinduet øverst.

Fakta: Sean Dyche Manager, Burnley





Født:

28. juni 1971 (50 år)





28. juni 1971 (50 år) Spillerkarriere på seniornivå:

Chesterfield, Bristol City, Luton Town, Millwall, Watford, Northampton Town





Chesterfield, Bristol City, Luton Town, Millwall, Watford, Northampton Town Trenerkarriere:

Watford (2011-12), Burnley (2012-)





Watford (2011-12), Burnley (2012-) Meritter:

Fire opprykk som spiller, to som trener, to ganger månedens manager i Premier League, fire ganger månedens manager i Championship





Fire opprykk som spiller, to som trener, to ganger månedens manager i Premier League, fire ganger månedens manager i Championship Aktuell:

Har snart ledet Burnley i ti år, flesteparten av dem i Premier League

