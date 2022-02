Var ønsket som Bråthen-erstatter

Jan Erik Aalbu ble kontaktet av skiforbundet midt under Bråthen-konflikten.

Da bråket mellom sportssjef Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund (NSF) stod på som verst i fjor høst, fikk Jan Erik Aalbu en telefon fra en ansatt i administrasjonen i skiforbundet.

Der fikk han spørsmål om han kunne være aktuell som erstatter for Clas Brede Bråthen.

Etter det TV 2 erfarer var samtalen uformell og hadde av preg av å være en sondering av alternative kandidater.

Jan Erik Aalbu ønsker ikke å kommentere saken.

Generalsekretær i NSF, Ingvill Bretten Berg, åpner likevel opp hva som lå bak kontakten med Aalbu.

– Jeg kan bekrefte at det underveis i prosessen, helt uformelt, ble diskutert flere eksterne navn som kunne gjøre en god jobb for hoppsporten, skriver Bretten Berg i en e-post til TV 2.

– Jeg har selv ikke snakket med noen, men på generelt grunnlag kan jeg si at Aalbu kunne ha vært en god kandidat med sin bakgrunn, skriver Bretten Berg.

Hoppkomiteen tok også kontakt

Aalbu fikk også en direkte forespørsel fra Hoppkomiteen om han kunne være villig til å sette seg ned å ha konkrete samtaler om sportssjef-jobben.

Kilder i Skiforbundet forteller til TV 2 at det var daværende leder, Alf Tore Haug, som tok kontakt med Aalbu i forbindelse med høstmøtet i Skiforbundet.

Det var rett i etterkant av det mye omtalte drøftelsesmøtet mellom Bråthen og Skiforbundet. Og på det tidspunktet virket det sannsynlig at Bråthen kunne få sparken som sportssjef.

Haug ønsker ikke å svare på spørsmål om henvendelsen til Aalbu.

– Jeg ber om forståelse for at jeg ikke lenger har noen verv i Skiforbundet. Og ønsker derfor ikke kommentere forhold knyttet til saken, skriver Haug i en SMS til TV 2.

– Diskuterte en rekke løsninger

Aalbu er i dag kommersiell direktør i Norges Håndballforbund. I tillegg har han en fortid som sportssjef i hopp. Bråthen overtok faktisk jobben til Aalbu tilbake i 2004.

Kilder i Skiforbundet forteller at man så på Aalbu som en mann som i tillegg til sportssjef-jobben kunne bidra med kommersiell kompetanse. De håpet at Aalbu i tospann med Bråthen kunne være med å løfte hoppsporten etter en periode med langvarige konflikter.

Ingvild Bretten Berg bekrefter overfor TV 2 at forbundet fortløpende vurderte ulike løsninger på konflikten gjennom høsten.

Etter at Bråthen inngikk et forlik med Skiforbundet i saken den 22. oktober, ebbet samtalene med Aalbu ut. Og etter det TV 2 erfarer var det Aalbu selv som til slutt satte sluttstrek for dialogen med forbundet.

I stedet er det Ståle Villumstad som siden november har fungert som sportssjef i påvente av at stillingen lyses ut eksternt.

Bretten Berg understreker at ingen eksterne kandidater formelt ble tilbudt Bråthens gamle stilling.

– I forbindelse med saken knyttet til sportssjefsstillingen i hopp i fjor høst, ble det diskutert en rekke ulike organisasjonsmodeller for å finne gode løsninger videre. Skiforbundet var ikke på noe tidspunkt i formelle samtaler med eksterne personer om mulige funksjoner i hopp, skriver Berg.

TV 2 har også vært i kontakt med Clas Brede Bråthen. Han ønsker ikke å kommentere saken.