Sjokkfunnet av Ryerson som 13-åring ga legene hakeslepp: – De trodde nesten ikke på det selv

BERLIN (TV 2): Det ble tidlig klart at Julian Ryerson (24) hadde en spesiell evne som egner seg for å lykkes i toppfotballen. Nå har lyngdølen etablert seg i en av verdens tøffeste ligaer.

Denne ettermiddagen i februar er han guide for TV 2 og den ferske Hertha Berlin-backen Fredrik André Bjørkan i området rundt Hackescher Markt midt i den tyske hovedstaden.

Ryerson er lommekjent og viser frem sine foretrukne kafeer, spisesteder og gallerier mens han diskuterer med de lokale på flytende tysk.

Berlin har blitt hans by, og Bundesliga har blitt hans arena. Han er høyre- eller venstreback for et Union Berlin-lag som da dette intervjuet ble gjort, lå på fjerdeplass i ligaen. De jakter fortsatt Champions League-plass, men ligger nå tre poeng bak fjerdeplass RB Leipzig etter tre strake tap.

Med 57 kamper i den tyske toppdivisjonen på CV-en og plass i den norske landslagstroppen gjennom hele 2021 har Ryerson blitt et navn å regne med i norsk fotball.

Selv om medieoppmerksomheten enn så lenge har vært liten.

– Jeg har ikke noe behov for å stikke meg frem, sier Ryerson til TV 2 mens kveldsmørket senker seg ved Spree-elven.

– Får du høre av dine nærmeste at du får for lite oppmerksomhet?

– Jeg skal være såpass ærlig og si det. Det får jeg. Men det er godt at jeg får høre det fra dem, og at jeg ikke sier det til meg selv. De mener jeg går litt under radaren. For meg går det helt fint.

GUIDE: Julian Ryerson viser Fredrik André Bjørkan rundt i Berlin. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Reisen hans fra å spille i Obos-ligaen for Viking i 2018 spille jevnlig i Bundesliga ett år senere, fortjener utvilsomt oppmerksomhet.

Men for å forklare hvordan Ryerson har kjempet seg opp og frem, må man enda lengre tilbake i tid, da han spilte for guttelaget til Lyngdal.

Spilte turnering med trippelbrudd

Som 13-åring reiste Ryerson med lagkameratene på en stor landsdekkende eliteturnering i Kristiansand. Noe var ikke helt som det skulle da han reiste ned; han hadde vondt i benet, men han gjorde ikke noe poeng ut av det, for han ville så gjerne spille.

Det unge talentet briljerte i kamp etter kamp, mens han skjulte de voksende smertene. Til slutt sa det stopp.

– I finalen klarte jeg ikke mer. Jeg måtte gå ut. Vi tok en sjekk på sykehuset bare for å se hvordan det var, sier Ryerson.

Røntgenbildene ga legene på sykehuset hakeslepp:

– Det var tre fine brudd. De trodde nesten ikke på det selv da de tok bildene.

– Er det en episode som illustrerer deg som person?

– Jeg vil ikke si det selv. Men jeg har alltid vært ganske sta. Jeg gir meg ikke med det første. Det er kanskje noe mange av de rundt meg også vil si at kjennetegner meg, sier Ryerson.

UNG DJEVEL: Julian Ryerson som barn iført Manchester United-drakt. Foto: Privat

Overgang gikk i vasken

Egenskapen skulle komme til syne også da det dro seg til i karrieren hans på profesjonelt nivå.

I desember 2017 nærmet Ryerson seg en overgang til Union Berlin. Han hadde fått gjennombruddet sitt i Eliteserien den høsten og gjorde seg klar til å ta steget til 2. Bundesliga istedenfor å bli med Viking ned i Obosligaen etter nedrykket.

Unggutten hadde besøkt klubben for å se på forholdene. Det var bare formaliteter som gjenstod. Men to dager før han skulle reise ned og signere, fikk treneren Jens Keller sparken.

– Alt så fint ut. Plutselig ble det ikke noe av, sier Ryerson.

Overgangen ble lagt død. Sjokkbeskjeden preget det 20 år gamle talentet.

– Når du er innstilt på noe og det ikke skjer, er det kanskje noe av det vanskeligste, sier han.

– Hvordan håndterte du det?

– Jeg var ikke god på det. Når du er så ung og føler at du er på vei opp og frem, og må et skritt tilbake, er det ikke så enkelt. Der var jeg ikke flink.

Ryersons stahet skulle likevel vise seg nok en gang: Under et Viking-arrangement i forbindelse med den internasjonale fotballdraktdagen, valgte han å ikle seg en Union Berlin-drakt med navnet sitt trykket på, som han hadde fått i gave av klubben under klubbesøket noen måneder tidligere.

– Det var litt morsomt, var det ikke det? Det ble litt latter og god stemning. Jeg visste hva jeg ville. Jeg angrer ikke på det, smiler Ryerson.

Den påfølgende sommeren fikk han viljen sin. Viking solgte backtalentet til Tyskland.

– Det var ekstreme kontraster. Fra å spille oppe i Tromsdalen i snø til å spille foran 50.000 i Köln og Hamburg noen måneder senere, sier lyngdølen.

FLYTTET TIL STAVANGER: Julian Ryerson ble Viking-spiller som 15-åring. Foto: Privat

– Ekstreme scener

22. juli 2018 spilte han sin siste kamp for Viking. Han scoret ett mål i en 4-1-seier over Jerv i Stavanger.

27. mai 2019 spilte han fra start for Union Berlin i klubbhistoriens viktigste kamp. Stuttgart var på besøk til andre kamp i play off. Etter 2-2 i den første kampen ville 0-0, 1-1 eller seier sikre Union Berlin en plass i Bundesliga for første gang i historien.

Høyreback og kaptein Christopher Trimmel hadde pådratt seg en suspensjon i forrige kamp, så Ryerson visste fire dager i forveien at han skulle starte kampen. Det hadde han bare gjort fire ganger før.

Akkurat som da han var 13 år og skulle til Kristiansand på turnering, var ikke kroppen helt som den skulle. Ryerson var syk og våknet med feber på kampdagen. Men akkurat som i ungdommen, var det helt uaktuelt å gi seg.

– Jeg poppet noen piller og ble klar til det. Til slutt gikk det heldigvis godt, sier han med et smil.

Det historiske opprykket var et faktum etter en målløs kamp. Banen ble stormet, ølet sprutet og festen varte i dagesvis.

– Det går ikke helt opp for deg før du kan se tilbake på det. Ekstreme scener. Ting jeg aldri vil glemme, sier Ryerson.

OPPRYKKSFEST: Slik feirer en Union Berlin-spiller opprykk til Bundesliga etter 0-0 mot Stuttgart i 2019. Foto: ANNEGRET HILSE

– Noe jeg er stolt av

Siden opprykket har han gradvis etablert seg som en viktigere og viktigere del av Union Berlin. Etter 356 minutter med spilletid den første sesongen fulgte han opp med 1063 sesongen etter. Nå er han i rute til å overgå dette, med 870 minutter allerede denne sesongen.

I løpet av 2021 var han med i samtlige norske landslagstropper, han spilte seks kamper med flagget på brystet, og han signerte en ny kontrakt med Union Berlin.

– Vi er fire spillere igjen fra da jeg kom. Det har vært ekstreme utskiftninger. Det er noe jeg er stolt av, å ha stått i det. Jeg var egentlig aldri i tvil eller ville gi opp, men jeg kom ikke til dekket fat. Man må kjempe for ting. Det har utviklet meg som fotballspiller og som menneske, sier Ryerson.

Han understreker at det har vært både opp- og nedturer, ikke bare en solskinnshistorie: Ryerson har vært gjennom lange perioder med lite spilletid, han har trent seg opp etter en stygg kneskade, og senest i starten av februar ble han smittet av coronaviruset.

Likevel har han alltid bitt seg fast. Det tror han skyldes evnen til å være stabil mentalt, kun fokusere på det han kan gjøre noe med, og ikke ta forhastede beslutninger.

DET GODE SELSKAP: Julian Ryerson, her med Erling Braut Haaland på trening, har etablert seg i den norske landslagstroppen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Anvendeligheten hans har også kommet godt med. 24-åringen har blitt brukt som høyreback, venstreback, midtstopper, defensiv midtbane, høyre midtbane og venstre midtbane siden han kom til Union Berlin.

– Det startet fra jeg var veldig liten. Jeg var god da jeg var liten, men spilte alltid med de eldre og hadde stor konkurranse om plassene. Derfor ble jeg brukt i mange ulike posisjoner. Her har det vært til veldig stor hjelp, og en av nøklene til at det har gått som det har gått.

Bilde skapte reaksjoner

De som står ham nærmest, understreker at Ryerson har blitt svært opptatt av trening, livsstil og kosthold i jakten på å bli en best mulig fotballspiller.

– Det har ikke alltid vært sånn. Hvis du hadde sett hvordan jeg levde for noen år siden, er det ganske store kontraster, sier han.

De siste årene har han fordypet seg i hva slags kosthold som passer kroppen hans best.

– Det handler om å optimalisere det jeg kan gjøre noe med. Det er en ting jeg merker kjempestor forskjell på, sier Ryerson.

– Hva gjør du annerledes?

– Det er komplisert. Det handler om tidspunkt, hva jeg spiser, når jeg spiser, hva jeg personlig ikke tåler av allergier og sånt. Jeg vet det finnes ting som påvirker kroppen min på en negativ måte.

Bildet han publiserte i starten av sesongoppkjøringen i fjor sommer, med voldsom muskulatur i bena, tyder på at han gjør det han skal både på trenings- og kostholdsfronten:

Foto: Privat

– Gjorde du noe spesielt den sommeren?

– Nei, jeg har egentlig alltid hatt de der. Jeg har alltid trent mye fra jeg var liten, men det er nok litt genetikk inni bildet, sier Ryerson, som innrømmer å ha fått mange reaksjoner på bildet.

– Hvor opptatt er du av styrketrening?

– Med rollen jeg har, og hvordan fotballen er nå til dags, må du være en atlet. Du kan ikke sluntre unna på det.

– Hvor er grensa? Hva kan jeg oppnå?

Etter å ha trent som besatt på en spinningsykkel hjemme i leiligheten mens han var i coronaisolasjon, har han kommet tilbake i Union-laget, først fra benken mot Borussia Dortmund, så fra start mot Arminia Bielefeld.

Med Ryerson som en av de sterkeste kontinuitetsbærerne jakter klubben sin første Champions League-plass noensinne. Til sommeren venter trolig Nations League med Norge.

Og så?

– Hvor er grensa? Hva kan jeg oppnå? På kort sikt vil jeg spille fast, bli en bedre fotballspiller, og så får vi se hva fremtiden bringer. Det er veldig vanskelig å spå akkurat nå.

– Hvor lenge kan du være en «potet» som ikke er fast i én posisjon, men som er et andrevalg i mange ulike posisjoner?

– Forhåpentligvis så kort tid som mulig. Jeg vil ikke kvalifisere meg som det nå. Jeg blir mer og mer den høyre vingbacken. Jeg har spilt veldig mye fra start der i år. Det går bare riktig vei. Jeg håper det fortsetter sånn, sier Julian Ryerson.