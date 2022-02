Danske Bank går gjennom 27.000 inkassosaker for mulige feil

En IT-feil har ført til at 27.000 inkassosaker skal gjennomgås for mulige feil.

Høsten 2021 ble det avdekket en IT-feil som har gjort at man har ført enkelte saker feil i Danmark. Denne feilen kunne også være til stede for norske kunders del.

Danske Bank har derfor igangsatt arbeid for å få full oversikt over sakens omfang. Det er totalt 26.750 saker som skal gjennomgås, skriver banken i en pressemelding.

– Vårt fokus nå er å bistå kundene våre gjennom å ordne opp i denne komplekse saken så grundig og raskt som mulig, sier pressesjef i Danske Bank, Øystein Schmidt.

– Vi vil fortsette vårt arbeid knyttet til dette slik at vi kan få all informasjon på bordet i alle markeder, og vi beklager at vi på nåværende tidspunkt ikke kan tilby ytterligere informasjon.

Finanstilsynet er varslet om forholdet.