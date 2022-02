Skyskraperen sklir, tipper og synker

Siden norske forskere kunne slå fast at Millennium Tower var i bevegelse, har det blitt jobbet hardt for å stabilisere bygningen. Nå har nye problemer blitt oppdaget.

Den 58 etasjer høye skyskraperen som ligger midt i San Franciscos finansdistrikt lener seg per nå 66 centimeter mot nordvest. Entreprenører har, tross intense forsøk, ikke funnet ut hvordan de skal sikre bygningen.

Fundament sklir

Det var allerede kjent at bygningen både sank og tippet. Nå er det også slått fast at den sklir, skriver NBC Bay onsdag. Entreprenør Ron Hamburger, bekrefter at hele den tre meter tykke platen bygningen står på har sklidd ut 2,5 centimeter.

Dette skaper komplikasjoner for de som jobber med å sikre at bygningen forblir trygg å oppholde seg i.

Det var norske forskere fra Norut (nå Norce) i Tromsø som først målte hvordan bygningen var i ferd med å synke i 2016.

Forskerne testet ut en metode der de brukte satellittbilder fra Senitel-1, for å for å kunne se bevegelsene til områder og bygninger over tid. Det var en tilfeldighet som gjorde at de tok en nærmere titt på San Francisco.

Det at San Francisco ligger langs et jordskjelvbelte gjorde det interessant for forskerne å se om det var områder i bevegelse. Foto: Contains modified Copernicus Sentinel data (2015–16) / ESA SEOM INSARAP study / PPO.labs / Norut / NGU, CC BY-SA 3.0 IGO

– Siden vi skulle på konferanse i San Francisco, undersøkte vi området rundt Hayward Fault, forklarte seniorforsker Yngvar Larsen, til Norsk Romsenter i 2017.

Resultatene viste at bygningen beveget seg cirka fem centimeter i året, og det ble en voldsom mediestorm for de norske forskerne.

De senere år har bevegelsen vært cirka syv centimeter i året. I tillegg kommer den horisontale forskyvningen.

Luksusleiligheter

Millennium Tower er et luksuriøst boligkompleks som var ferdigbygget i 2009. Få år senere ble det altså bekreftet at det var uønskede bevegelser i bygget.

Den 200 meter høye konstruksjonen skal tåle å lene seg én meter til siden før rørsystemer, heis og elektrisitet blir ødelagt, ifølge Hamburger, men den horisontale forskyvningen har allerede begynt å skape problemer for parkeringsanlegget under skyskraperen.