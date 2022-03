Synes du bilen din har kjørt langt? Det er garantert bare småtterier, sammenlignet med distansen som Tesla Roadsteren Elon Musk sendte ut i verdensrommet har tilbakelagt.

Det er allerede gått fire år siden den forlot jorden for godt. Eller kanskje mer presist, for denne gang.

Professor ved Universitetet i Toronto, Hanno Rein, har nemlig regnet seg fram til at det er 22 prosent sjanse for at bilen ender opp tilbake her hos oss – i løpet av de neste 15 milliarder årene!

Ikke sitt og hold pusten mens du venter på å se den tilbake, med andre ord.

Følger bilen

En egen nettside som kaller seg WhereisRoadster? forsøker å gjøre rede for hvor i universet bilen befinner seg.

Ifølge nettsiden beveger den i over 5.000 km/t bort fra jorden. Den er 377 millioner kilometer unna, og skal nå være nærmere Mars, enn jordkloden.

I løpet av årene den har tilbragt på tidenes Drive Out – har den vært rundt solen 26 ganger og tilbakelagt en distanse som tilsvarer å kjøre alle verdens veier nesten 49,5 ganger, skriver Carscoop.

Ærmen i kærmen er selvsagt på plass, når Starman er på langtur i sin Tesla Roadster.

Trolig krasjet

Astrologen Jonathan McDowell sier til den amerikanske nyhetskanalen CNN, at bilen trolig har hatt noen ublide møter med meteoritter på veien. Men han tror fortsatt bilen er i relativt god behold, fortsatt.

Hvis den i løpet av de neste 15 milliarder årene skulle finne på å sette kursen mot jorden igjen, vil den imidlertid bli knust i møtet med atmosfæren.

Så det er kanskje like greit at den holder seg der ute i universet.

Verdens kraftigste rakett

Den ville ferden startet altså på Kennedy Space Center i Florida, da raketten Falcon Heavy ble skutt opp i verdensrommet.

To minutter etter oppskytningen, falt de to bærerakettene av og landet på Cape Canaveral-basen, som planlagt.

Falcon Heavy kan ta med seg opptil 64 tonn nyttelast, så en skarve Tesla Roadster er ingenting for den.

Bilen er forøvrig en av SpaceX og Tesla-gründer Elon Musk sine egen private. I førersetet sitter en dukke som heter Starman.

Sjelden

Roadster var den aller første modellen til Tesla. Det ble solgt noen eksemplarer av disse også i Norge.

En periode kostet de rundt en halv million kroner på bruktmarkedet. Nå ligger det kun én til salgs på Finn.no – med prisantydning på 999.999 kroner.

Musk har planene klare for andre generasjon Roadster, også. Det skal bli rene "raketten", det også. 0-100 km/t skal ta kun 1,9 sekunder.

