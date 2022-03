Slik kan vi ikke ha det, Tønsberg!

Det å tvinge folk inn i stillingsprosenter de ikke ønsker, enten for små eller for store, kan være en stor belastning for den enkelte.

Ufrivillig heltid kan for dem det gjelder være en stor belastning.

Det burde ikke være kontroversielt å hevde at mennesker er ulike og har ulike behov, og at de samme mekanismene også gjelder i arbeidslivet.

Bård Hoksrud

For enkelte passer det rett og slett ikke å arbeide deltid. Det skal vi ha respekt for. Tønsberg kommunes fremgangsmetode er rett og slett ikke god nok.

TV 2 forteller historien til Anette (46) som jobber som sykepleier.

Etter at Tønsberg kommune skrur opp antall helgetimer som helsearbeidere må jobbe, vet hun ikke lengre hvordan hun skal få hverdagen til å gå rundt, og kollegaene hennes frykter de må jobbe helg annenhver uke.

Dette er ved å gå så langt at Anette og hennes kollegaer nå vurderer om de må finne seg en ny jobb.

De er redd for at hverdagen ikke kommer til å gå rundt. Slik kan vi ikke ha det.

Mangelen på helsepersonell i Norge er en varslet krise, vi har et underskudd på nærmere 7000 sykepleiere.

Ufrivillig deltid

I SSB sin siste framskrivning av arbeidsstyrken og sysselsettingen, anslår de at vi vil mangle omlag 36 000 helsefagarbeiderårsverk og 20 000 sykepleieårsverk om 20 år.

Derfor er det et paradoks at mange i helsevesenet jobber ufrivillig deltid. Videre er det et paradoks at når mange arbeider ufrivillig deltid, så skal man tvinge dem som arbeider frivillig deltid inn i ufrivillig heltid.

Slikt skaper misnøye og dårlige arbeidsvilkår.

I stedet for å tvinge helsepersonell over i stillingsprosenter de ikke ønsker, mener FrP det finnes andre grep vi må ta.

Det første vi må gjøre er å utdanne det helsepersonellet vi har behov for. Dette er en langsiktig investering. Vi vil derfor ha et betydelig løft i helseutdanningene, og antallet studieplasser for utdanning av helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre må trappes kraftig opp de neste årene. Så må vi sørge for et skikkelig lønnsløft over tre år, i samarbeid med partene i arbeidslivet, til sykepleiere og helsefagarbeidere. Lønnen må ikke økes bare fordi dere fortjener det, men fordi høyere lønn også vil medføre økt rekruttering, en mobilisering av sykepleiere som jobber i andre yrker og at flere velger å bli i yrket. Staten er en del av lønnsoppgjørene, og kan gi tydelige signal til partene at det forventes at de bidrar til å løse sentrale samfunnsutfordringer. Staten har flere virkemidler som kan gjør det mulig, uten at det svekker norsk konkurransekraft. Flere sykepleiere og helsefagarbeidere trenger praksisplass, derfor må det være en lovfestet plikt for kommunene å ta dem imot, slik det er i spesialisthelsetjenesten. Vi må også ha tiltak for å sikre at sykepleiere får muligheten til å videreutdanne seg til spesialiseringer som helsevesenet trenger. FrP vil gi full lønn til offentlig ansatte sykepleiere som spesialiserer seg, mot at de forplikter seg til å jobbe i det offentlige i en periode etter de er ferdig med videreutdanningen.

På tross av at det er mangel på kompetent helsepersonell, bruker mange sykepleiere arbeidstiden sin på andre oppgaver enn å ta vare på og pleie pasienter og brukere.

Sløsing av fagressurser

En undersøkelse fra Sykepleierforbundet i 2019 viste at sykepleiere brukte for mye tid på oppgaver som andre kunne utføre, som vasking, rydding og vaktmestertjenester.

6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver som de mener andre burde utføre.

Det er sløsing av fagressurser, og går blant annet utover nødvendig kompetanseutvikling.

Det er politikernes oppgave å legge til rette for at ressursene blir best mulig brukt i det offentlige.

FrP vil at det skal etableres et nasjonalt avvikssystem for oppgavefordeling i kommunehelsetjenesten.

Det vil synliggjøre hvilke arbeidsoppgaver som bør utføres av de ulike yrkesgruppene i helsevesenet.

FrP har tatt utfordringen fra Norsk Sykepleierforbund og forpliktet oss til å jobbe for sykepleierløftet i neste stortingsperiode.

Vi håper at de andre partiene også innser at det er behov for et utdannings- og lønnsløft som sikrer at vi også i fremtiden har et helsevesen som vi alle kan være stolt over.

