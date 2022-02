Politiet etterlyser ung mann og kvinne etter Askøy-brannen

Tidligere i februar ble to personer funnet omkommet etter en boligbrann på Askøy utenfor Bergen.

En mann i 40-årene er siktet for å ha forårsaket brannen. Han nekter straffskyld. Mannen er varetektsfengslet til 25. februar. Politiadvokat Are Nygård Bergh i Vest politidistrikt leder etterforskningen. Han sier til TV 2 at politiet nå forbereder et nytt fengslingsmøte.

SØKER VITNER: Politiadvokat Are Nygård Bergh, Vest Politidistrikt Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Det gjenstår en del etterforskning og vi er interessert i å snakke med flere som var i nærheten av åstedet.

Onsdag går politiet i Bergen, Askøy og Øygarden ut med en etterlysning på sine Facebook-sider. Der ber de vitner ta kontakt, og de etterlyser særlig en ung mann og en ung kvinne de vet var på stedet om morgenen 11. februar da brannen startet.

Ba ung kvinnne ringe brannvesenet

– En mann løp eller gikk opp Florvågbakken ved Florvåg barneskole mellom ca. klokken 08.30 og ca. klokken 08.40. Mannen skal ha bedt en ung kvinne eller jente ringe brannvesenet, fordi han ikke hadde telefon selv, skriver politiet i innlegget.

Omtrent samtidig skal en ung kvinne ha gått nedover samme bakke, og hun skal ha kommunisert med en forbipasserende kvinne.

Politiet understreker at de to ikke er mistenkt for noe, men de ønsker å komme i kontakt med dem.