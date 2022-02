Viken fylke deles opp: – Blir fullstendig kaos

GARDERMOEN / OSLO (TV 2): Viken fylkeskommune skal deles opp til Buskerud, Akershus og Østfold. Det ble klart etter at Fylkestinget vedtok dette onsdag. Høyre tror avgjørelsen vil føre til kaos.

Etter en lang og intens debatt ble skjebnen til Viken avgjort. Arbeiderpartiet sørget for et solid flertall under dagens votering om Vikens fremtid.

49 stemte for, 38 i mot.



Arbeiderpartiet og Senterpartiet går nå i bresjen, sammen med FrP, SV og Rødt for å reversere sammenslåingen av fylkene.

Svært fornøyd

Ett fylke skal bli til tre og maksprisen på skilsmissen er anslått til 440 millioner kroner. Senterpartiets gruppeleder i Viken, Brita Skallerud, sier oppløsningen skal gjennomføres på en «nøktern, billig og effektiv måte».

– Vi skal finne løsninger som vi kan spare penger på i fortsettelsen. Vi stoler også på at regjeringen tar regningen for en nøktern oppløsning, sier Skallerud til TV 2.

Hun er fornøyd med resultatet og tror oppløsningen betyr mye for folk fra området.

FORNØYD: Senterpartiets Brita Skallerud er svært fornøyd med resultatet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Folk er fra Østfold, Akershus og Buskerud. Det handler om tilhørighet, så for mange vil det bety mye, sier Skallerud.

– Høyre kaller oppløsningen for «unødig bruk av skattebetalernes penger», hva svarer du til det?

– Den unødige bruken av skattebetalernes penger er det Høyre selv som har sørget for. De startet hele dette ballet her, sier Skallerud.

– Seier for demokratiet

Gruppeleder i Arbeiderpartiet i Viken, Rune Fredriksen, kaller resultatet «en seier for demokratiet».

– Det er gode argumenter til å dele Viken. Det kommer til å bli en bedre kommune etter vi har delt den, sier Fredriksen til TV 2.

Han sier det er enklere å forholde seg til under 20 kommuner, enn 50.

– Det handler om nærhet til befolkningen og kunnskap om hvordan folk har det, sier Fredriksen.

– Dilter dere ikke bare etter Senterpartiet?

SEIER: Aps gruppeleder i Viken, Rune Fredriksen, mener prisen på oppløsningen er en liten investering. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Nei. Vi har hatt en grundig prosess der vi har kommet frem til en riktig konklusjon. Det er uenighet i Ap. Derfor har vi har lagt til rette for en god prosess både internt i partiet og kommunene, sier Fredriksen.

Fredriksen sammenligner prislappen på oppløsningen med prislappen på to rundkjøringer.

– For meg og deg er 400 millioner selvfølgelig mye penger, samtidig er det omtrent den samme prisen vi bruker på to rundkjøringer. Det er ikke en veldig stor investering for framtiden, som vi håper vil stå seg i lang tid, sier Fredriksen.

– Fullt kaos

Anette Marie Solli, som er gruppeleder for Høyre i Viken, tror avgjørelsen vil føre til kaos.

– Jeg synes det er tragisk, fordi jeg tror det blir kaos og vanskelig å beholde de ansatte. Det vil også koste uforholdsmessig mye penger som egentlig kunne ha vært brukt på innbyggerne våre, sier Solli til TV 2.

KAOS: Høyres gruppeleder, Anette Marie Sollie tror oppløsningen vil føre til kaos. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Hun sier likevel at det viktigste er å gjøre det beste ut av situasjonen.

– Men vi går en usikker fremtid i møte hvor viktige satsinger for innbyggerne kan bli satt på vent, avslutter Anette Solli.