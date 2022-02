Feil hos Olympiatoppen stopper Paralympics-drømmen: – Som å få en hammer i hodet

Få dager før han skulle reise til Paralympics, fikk Trygve Toskedal Larsen (48) den svært overraskende beskjeden om at en feil fra Olympiatoppen gjør at han likevel ikke får reise til Beijing.

– Det var som å få en hammer i hodet. Jeg ble så paff, at det tok tid før jeg tok det innover meg, sier Larsen, om beskjeden.

Han har hatt Beijing som sitt store mål i fire år.

– Jeg har lagt alt annet til side, fordi jeg hadde dårlig tid til å trene meg opp og lære meg alt jeg trengte, sier han.

For 20 år siden amputerte Larsen det venstre beinet etter en ulykke. Etterpå fortsatte han å satse på idretten. I de fire forrige paralympiske lekene har han deltatt i sittende langrenn.

Trygve Toskedal Larsen viser frem et minne fra forrige Paralympics Foto: Ernst A. Lersveen

Etter lekene i Pyeongchang i 2018 begynte at han begynte å leke med tanken om å kunne delta i den stående klassen under Beijing-Paralympics.

– Jeg tenkte at det ville vært fantastisk. Jeg visste at det var en stor oppgave. Jeg måtte både lære meg å bruke protese, utvikle protesen og trene beina opp til å tåle belastningen.

Dét knallharde arbeidet satte han i gang med.

– Det er dette jeg har kjempet for. Jeg har tre OL tidligere som sittende, og dette skulle bli noe nytt. Jeg er den eneste som har gått fra sittende til stående, og har VM-gull i begge deler. Jeg hadde høye målsetninger, og da må du jobbe deretter, sier han.

– Jeg var målløs

Det enorme treningsgrunnlaget får han ikke brukt i Beijing. Den norske Paralympics-troppen ble fra 16 til 14 utøvere, fordi to av de uttatte likevel ikke hadde kvoteplasser. Det betyr at Larsen og alpinist Magnus Valø Balchen, ikke får reise til Beijing.

For Larsens del er årsaken feil fra norsk side i kvoteregistreringen.

– Ved den siste allokeringsrunden viser det seg at vi har beregnet én utøver for mye på langrennskvoten. Det er mitt ansvar at dette ikke ble avdekket tidligere, og jeg beklager konsekvensene dette får for utøveren, sier Cato Zahl Pedersen, som er norsk hovedleder, i en pressemelding.

– Jeg hørte at Cato var veldig lei seg. Jeg var målløs selv, og kunne ikke helt fatte at det var sant, sier Larsen om hvordan han mottok beskjeden.

– Hvordan er det mulig at noe slikt kan skje?

– Det vet jeg ikke. Jeg tenker jo at det ikke bør være mulig. Det er en eller annen svikt i systemet, som gjør at det ikke fanger det opp på Olympiatoppen, sier Larsen.

Han sier han er nødt å sette en strek over Beijing, og se fremover.

– Det er noe jeg ikke kan gjøre noe med. Da må jeg bare la det fare, og finne et nytt mål, sier Larsen.

– Tror du dette kunne skjedd med OL-farerne i Beijing?

– Det tviler jeg egentlig på. Det er det flere folk som jobber inn mot. Da er det lettere at feil blir fanget opp. Jeg vet ikke hvordan de jobber med det i Olympiatoppen, men det er åpenbart at rutinene er for dårlige, når noe slikt har skjedd, sier han og fortsetter:

– Olympiatoppen er dem som skal være med og støtte utøverne, og legge til rette for at vi skal prestere. At det er der feilen har skjedd, hadde jeg ikke sett komme, sier Larsen.

Han sier han tror det er en styrke at han tidligere har vært gjennom krevende perioder.

– Jeg tror ikke det er en bakdel i denne sammenhengen. Man lærer seg noen teknikker for å håndtere det, og ikke la det påvirke deg for mye. Treningen er en viktig del av terapien. Jeg gjøre dette fordi det er noe av det deiligste jeg vet, og fordi det gjør godt for kropp og sjel.