Celtics kaptein om Glimt: – De har kontringer på topp europeisk nivå

Bodø/Glimt slo til med en kruttsterk 3-1-seier i den første kampen mot Celtic på Celtic Park. Torsdag venter returkampen i vinterkulden på Aspmyra.

Celtic-manager Ange Postecoglou vil imidlertid ikke endre på mye før returkampen.

– Jeg bygger en større plan for denne klubben, og vi kommer ikke til å endre spillestil. Vi trenger mål, og for å gjøre det må vi skape sjanser og score mål. Så tilnærmingen til kampen vil være lik som før, sier han på onsdagens pressekonferanse i Glasgow før avreise til Norge.

VIL SNU DET: Celtic-sjef Ange Postecoglou. Foto: LEE SMITH

Og slår fast:

– Vi var ikke dårlig forberedt sist. Vi spiller mange kamper hver uke, og prestasjonene vil variere. Vi forstår utfordringen som venter. Vi kommer til kampen og vil spille den fotballen vi har gjort hele sesongen, og få jobben gjort. I den forrige kampen var vi ikke effektive nok foran mål, det var Bodø/Glimt. Så vi må selvsagt forbedre effektiviteten, mener Celtic-sjefen.

Han fnyser over påstandene om at det kan være en feil av Celtic å ikke trene på kuntsgresset på Aspmyra dagen før kampen, for å bli vant med underlaget.

– Vi følte ikke for det. Vi har spilt tre kamper på kunstgress allerede i år. For meg er det nye utfordringer hver uke. En trening på kunstgress før kamp ville ikke utgjort et mirakel for oss. Da er du inne på feil spor. Jeg har vært involvert i fotballen i lang tid, og det handler om å håndtere vær, humpete baner og glatte baner. Spillerne må alltid være klar for de utfordringer som venter. Å trene i Bodø før kamp hadde ikke endret på noe, mener Ange Postecoglou

– Vi må snu det

Celtic-profilen Callum McGregor vet hva som står på spill foran returkampen mot Bodø/Glimt.

– Vi må snu det rundt og vinne med tre mål. Det blir vanskelig. Men gruppen vår har vist gjennom sesongen at vi er klar for de store oppgavene. Vi kommer til å reise til Norge og levere en perfekt prestasjon. Alle er fokusert på det, sier han på onsdagens pressekonferanse fra Glasgow.

– Vi må ikke slippe inn mål. Og få de målene vi selv vil ha. Fotball er enkelt. Vi må forsvare egen boks og score mål selv, slår han fast.

Celtic-spilleren hevder han vet hva som gikk galt i det første møtet mellom lagene.

– Vi har sett kampen sist, og feilene vi gjorde før målene til Bodø/Glimt. Treneren har analysert kampen og gjort det klart hva han ønsker fra laget vårt. Det er å sette sjansene, så vi må ta vare på mulighetene. Vi må bli en bedre versjon av oss selv, og score de tre målene vi må ha for å gå videre. Vi vet hva som står på spill, men vi må spille vår egen fotball, slik vi alltid pleier. Vi fokuserer på å få den prestasjonen vi trenger for å gå videre, konstaterer han.

KLAR FOR KAMP: Callum McGregor. Foto: CARL RECINE

Hyller Glimts ferdigheter

Under kampen mot Bodø/Glimt torsdag kveld er det meldt to iskalde grader og vind. Det bekymrer ikke McGregor.

– Vi er selv vant til et slikt klima. Vi går som nevnt inn i kampen fokusert på prestasjonene vi skal gjennomføre, avdramatiserer han.

Celtic-kapteinen innrømmer imidlertid at han ble imponert over det Glimt viste i den første kampen mellom lagene.

– De er et fysisk sterkt lag, som er coachet veldig bra av treneren. Kontringene deres er på topp europeisk nivå. De har raske spillere og er et veldig godt lag. Men om vi hadde hatt bedre kvalitet i boksen tror jeg resultatet i den første kampen hadde fått et annet utfall, konkluderer han.

Ble ikke overrasket

At Celtic reiser til Norge først onsdag kveld, og ikke kommer til å trene på kunstgresset på Aspmyra, er heller ikke noe midtbanespilleren bryr seg om.

– I Celtic har vi ikke alltid trent på bortebanen før kamp. Vi har en struktur som fungerer for oss, og er klar til kampen på torsdag. Vi har forberedt oss godt og vil ha med oss et positivt resultat, sier han, og legger til:

– Vi har spilt på et par kunstgressbaner i Skottland og, i mange år. Det blir nok kaldt og vått, men slike baneforhold vil hjelpe angrepsspillet vårt. Det vil nok også hjelpe Bodø/Glimt, så det blir helt sikkert en god kamp, mener han.

– Ble dere overrasket over hvor gode Glimt var i den første kampen?

– Nei. I Europeisk fotball er det god kvalitet på alle lagene. Det er et fysisk godt lag med gode ferdigheter. På dette nivået møter du alltid lag med kvalitet. De var klar og sultne for kampen, nå vi gjøre det samme, svarer han.