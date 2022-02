Terland senket Portugal

Et revansjesugent Norge møtte Portugal i kampen om tredjeplassen i Algarve Cup.

Portugal - Norge 0-2

Etter to strake tap i Algarve Cup har Norge fått en tøff start på landslagsåret 2022.

Tirsdag møtte Norge Portugal for andre gang i cupen. Landslagstrener Martin Sjögren gjorde flere bytter før dagens kamp, og blant andre Vilde Hasund og Elisabeth Terland fikk sjansen fra start for første gang i Portugal.

Det lønnet seg for Norge.

Etter 20 minutter spilte Vilde Hasund ballen igjennom til Elisabeth Terland som kunne sette ballen i nettet. Målet, som gikk via en Portugal-spiller, kom etter godt press fra det norske landslaget.

Årets Algarve-cup er den første Terland deltar i. Brann-spilleren fikk med dagens kamp virkelig vist seg fram for Sjögren.

For etter 78. minutter satt det igjen for Norge. Celin Bizet Ildhusøy ble spilt fri via en lekker pasning fra Terland, og Ildhusøy satt ballen hardt i mål. Dermed økte Norge ledelsen til 2-0.

Celin Bizet Ildhusøy scoret kampens andre mål for Norge. Ildhusøy hadde også flere gode angrep tidligere i kampen. Foto: Paulo Oliveira / BILDBYRÅN

Med tomålsseieren over Portugal tok Norge 3.plassen under årets Algarve Cup.

Ble bandasjert

Selv om Norge tidlig gikk opp i ledelsen, hadde Portugal sjansen til å utligne flere ganger. Portugiserne startet flere gode løp hvor det norske forsvaret ikke klarte å henge med, men maktet ikke å sette ballen i mål.

Da Norge presset høyt skapte det store rom bakover som Portugal benyttet seg av, men trener Francisco Neto virket ikke særlig fornøyd med eget spill.

Neto ønsket å presse Norge enda mer. Ti minutter etter pause gjorde treneren tre bytter for å spille enda mer offensivt.

Tidligere i kampen havnet forsvarsspiller Catarina Amando i duell med Norges Anja Sønstervold, og portugiseren måtte gi seg for dagen.

Også Norge gjorde to bytter like etter pause.

Inn kom Guro Reiten og Amalie Velve Eikeland. Jentene startet friskt, men Reiten fikk seg en ordentlig smell ti minutter senere. Hun måtte etter litt kaste inn håndkleet. TV-bildene viste at at Reiten fikk behandling og ble bandasjert på sidelinjen.

To tap

Flere mål ble det ikke, selv om Maria Thorisdottir fikk en stor sjanse på hodet like før full tid. Med tomålsseieren fikk Norge sin revansje fra tapet mot Portugal tidligere i februar.

Dermed endte Algarve Cup med to tap og en seier for landslaget. Algarve Cup var første test for landslaget som skal spille fotball-EM i England i juni.