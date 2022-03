Menn bruker dobbelt så mye penger på ferie som kvinner

En undersøkelse viser at nordmenn er villige til å betale store summer for ferie i år. Cruise-entusiast Frode Aamodt lar gjerne lommeboka gå varm når han bestiller ferie.

Etter to år med pandemi og restriksjoner, er det mange som gleder seg til en etterlengtet utenlandsferie.

Ifølge en undersøkelse gjort av Norstat, skal nordmenn som skal på påskeferie i utlandet bruke rundt 20.000 kroner i snitt. Ser man nærmere på tallene viser undersøkelsen at enkelte er villige til å betale enda større summer, i flere tilfeller er det snakk om summer fra 50.000 kroner og oppover.

Økonomens beste råd

Thea Olsen er forbrukerøkonom i Danske Bank. Hun forteller at dette henger sammen med at mange nordmenn har endret forbruket gjennom pandemien, og redusert pengebruken på blant annet reiseliv, restaurant- og kulturnæringen.

– Vi har blitt tvunget til å tilbringe mye av tiden i hjemmene våre, og mange har av den fylt opp sparekontoene sine. Ved gjenåpningen skal penger igjen vris mot forbruk, og jeg tenker det er fornuftig å ikke åpne lommeboken for mye, sier hun.

BETALINGSVILLIGE: Thea Olsen i Danske Bank forteller det er reisebonanza og at nordmenn er villige til å betale betydelig mer for ferie i år. Foto: Danske Bank/Sturlason

Det er ingen tvil om at nordmenn har savnet å reise til utlandet under pandemien, og Olsen mener det nå er reisebonanza.

– Det betyr jo også at betalingsviljen for utenlandsferiene i aller høyeste grad er der. Dette er godt nytt for reiselivsnæringen, og jeg tenker det er på høy tid at vi skal kjenne på friheten vi endelig har fått tilbake, mer eller mindre.

Nordmenn har spart betydelige summer under pandemien, men man skal heller ikke glemme viktigheten av en god bufferkonto, mener hun.

– Det er fornuftig å tenke seg om to ganger før man nå svir av flere titusenvis av kroner på reise dersom man egentlig ikke har råd til det.

Hun forteller at det blir betydelig dyrere å leve i tiden fremover, og for enkelte vil dette kunne utgjøre store økonomiske forskjeller med tanke på hvor mye penger man vil kunne bruke til for eksempel ferie og fritid.

– Jeg tenker også det er viktigere enn på lang tid å ha en solid bufferkonto. Gjerne tre ganger månedslønn, avhengig av din livssituasjon og hvilke verdier du har.

Menn bruker mer penger på ferie enn kvinner

Olsen synes det som er ekstra interessant med undersøkelsen, er at det er en stor forskjell på menn og kvinner.

– En betydelig høyere andel menn planlegger å reise på utenlandsferie i påskeferien sammenliknet med kvinnene. I tillegg skal de bruke nærmere dobbelt så mye som kvinnene, forteller hun.

Er det en ting mange par krangler om i hjemmet, så er det penger, tror Olsen.

– Kan dette by opp til feriekrangel på hjemmebane for dem som har partnere? Kanskje mennene har et betydelig større behov for å komme seg vekk fra hjemmet etter to år med pandemi? Det tyder jo i det minste på at tiden for gutteturer er kommet, sier hun med et smil om munnen.

Fem cruise-turer i år

Frode Aamodt har reist på cruise over hele verden, og er en av dem som er villig til å betale mer for ferie i år, enn det har han vært tidligere. Han har allerede vært på cruise to ganger i år, og har allerede booket to turer til sommeren og én til høsten.

– De fleste har brukt minimalt med reisepenger i to år nå. Man har ikke fått gjort stort, og da er det forståelig at reiselysten er ekstra stor og at pengene sitter litt løsere, sier han.

CRUISE: Frode Aamodt har vært på cruise over hele verden. Han har allerede bestilt flere turer med cruise i år. Foto: Privat

Før pandemien hadde han vært på over 50 cruise-turer. Nå har han booket fem turer kun i år, for å kunne ta igjen de to tapte årene.

– Jeg er mer betalingsvillig nå. Men prisen på cruise har ikke gått opp på samme måte som flybillettene har, sier han.

Han forteller at han har blitt bitt av basillen.

– Du får hele pakka på cruise, sier han.

BITT AV BASILLEN: Frode Aamodt skal reise på cruise fem ganger i år. Foto: Privat

I snitt koster det 1000 kroner i døgnet på cruise, ifølge Aamodt. Han synes man får mye for pengene.

– Det er absolutt verdt det, konstaterer han.

Kredittkortgjelden øker

Egil Årrestad i Gjeldsregisteret forteller at reiselysten blant nordmenn har blitt større etter samfunnet åpnet opp igjen, og merker det ved at flere bruker kredittkort.

KREDITTGJELD: Flere bruker kredittkort når de bestiller ferier til utlandet. Foto: Robert Schlesinger / NTB Scanpix

Forbruket går gjerne opp og kredittkortbruken øker når folk kan handle, nye utelivet og reise, ifølge Årrestad.

– Den «ikke-forfalte» kredittkortgjelden kan gjerne ses på som en «pulsmåler» for forbruket i samfunnet, sier han.

Og legger til:

– Denne gjelden faller 15-20 prosent ved nedstengninger, for så å vokse igjen måned for måned ved gjenåpninger. Tallene fra pandemiperioden viser i tillegg øket forbruk i forbindelse med ferietider.

*Undersøkelsen er levert av Norstat Express og tallene er samlet inn blant 1006 deltakere mellom klokken 15:30 og 18:00, 10.02.22. Undersøkelsen bruker et bekvemmelighetsutvalg hvor målet er å få svar så hurtig som mulig. Undersøkelsen sendes ut til en veldig stor gruppe mennesker, men at det er de 1006 første svarene som danner grunnlaget.

Undersøkelsen fra Norstat Express er derfor ikke nødvendigvis nasjonalt representativ.