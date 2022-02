Ukrainas sikkerhetsråd vil erklære unntakstilstand

Sikkerhetsrådsekeretær Oleksij Danilov sier at nasjonalforsamlingen vil bli overlevert en rapport senere onsdag. Beslutningstakerne er ventet å vedta tiltaket denne uka.

Unntakstilstanden, som vil gjøre myndighetene i stand til å innføre en rekke særskilte grep, deriblant portforbud, vil gjelde for hele landet unntatt de to russiskstøttede regionene i øst.

Alle landets regioner vil selv være i stand til å velge hvilke tiltak de vil benytte seg av avhengig av hvor nødvendige de vil være, sier Danilov.

– Dette kan innebære å begrense spesifikke typer transportmidler, økt grad av veikontroll, eller å be folk vise fram ulike dokumenter, sier Danilov.

Dette skjer samme dag som det ble klart at president Volodymyr Zelenskyj har signert et dekret om full mobilisering, noe som betyr at alle tidligere soldater mellom 18 og 60 år må slutte seg til militær tjeneste.