Martin (28) er forberedt på en krise: – Har tatt ut dollar-kontanter

Russland har gått inn med styrker i østlige deler av Ukraina, og konflikten er på kokepunktet. På den andre siden av grensa, i Russland, bor en 28-åring fra Trondheim.

Sletta er på utveksling ved statsuniversitetet i Moskva. Det var allerede urolig mellom Russland og Ukraina før han dro, men han valgte å reise likevel.

– Jeg kom i begynnelsen av februar. Det føles ut som jeg har vært her i flere måneder fordi det har skjedd så utrolig mye, sier psykologi-studenten.

Han er forberedt på at situasjonen tilspisses, og forteller at han har tatt noen forholdsregler.

– Jeg har tatt ut dollar-kontanter, men det er ikke sånn at jeg frykter at banksystemet kollapser i morgen. Også har jeg registrert med ved den norske ambassaden.

Frykter konsekvenser av sanksjonene

Siden han ankom den russiske hovedstaden har han merket en forskjell på lokalbefolkningen.

STUDENT: Martin Sletta (28) studerer psykologi i Moskva. Foto: Privat

– Nå snakker alle om konflikten. Da jeg kom, var det veldig lite prat om det. OL var det store samtaleemnet og det eneste som ble vist på TV, men nå er det annerledes. Det virker som om Ukraina-fokuset kom veldig plutselig.

Folk han snakker med synes krigen er en dårlig idé, forteller Sletta.

– Jeg merker at politikk fort tas opp når jeg snakker med russere. Mange er veldig redde for sanksjonene som kommer mot Russland.

Som en følge av opptrappingen i Ukraina har det blitt rettet sanksjoner mot Russland. Tirsdag rettet blant annet Storbritannia sanksjoner mot russiske banker og oligarker.

Sletta opplever at mange russere frykter konsekvensene av sanksjonene.

KONSEKVENSER: Student Martin Sletta forteller om russere som har mistet jobbene sine på grunn av tidligere sanksjoner. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg har snakket med folk som mistet jobben på grunn av de forrige sanksjonene som kom da Russland annekterte Krim-halvøya. Her i Moskva er det mange høyt utdannede mennesker, men mange er redde for at de ikke får seg jobb. De sier det er få jobber å søke på, og nå frykter de at det bare blir verre, sier han.

– Veldig overrasket

Det er spesielt én samtale som har brent seg fast.

– Det var en russer som var svært fortvilet da han fortalte om at lillebroren hans var i hæren. Han var veldig redd for å miste lillebroren sin.

Selv om konflikten er svært anspent, foregår hverdagslivet i Moskva bortimot som normalt, ifølge Sletta. Konflikten har ikke satt en stopper for skolehverdagen, og i helgene er det fortsatt yrende uteliv.

Han beskriver det som en egen verden som foregår utenfor det politiske.

OVERRASKET: Student Martin Sletta (28) er overrasket over russernes åpenhet om uroen som utspiller seg mellom Ukraina og Russland. Foto: Privat

– Jeg merker at folk prøver å ta avstand fra det som skjer. Folk distraherer seg selv med hobbyer for å prøve å leve så normalt som mulig. Mange virker litt apatiske til alt som foregår. «Politikken fungerer ikke», er en holdning som går igjen. Folk har liksom gitt opp.

Det er imidlertid noe som har overrasket den norske studenten.

– Jeg er veldig overrasket over at russerne snakker så åpent om konflikten. Det hadde jeg ikke trodd på forhånd. Vi diskuterer Ukraina-konflikten daglig, sier han.

Universitetet følger med

Sletta er på utveksling fra universitetet i Oslo. Studiedirektør ved universitet, Hanna Eikeli, opplyser om at de forholder seg til UDs reiseråd om sikkerhetssituasjonen i Russland.

– Vi gjør sjelden egne vurderinger, så lenge det ikke skjer noe ekstraordinært på campus eller lignende. Hvis UD endrer sine reiseråd, som de for eksempel har gjort for norske borgere i Ukraina, vil vi selvfølgelig følge opp, sier Eikeli.

Universitetet har hatt tett dialog med den norske ambassaden i Moskva det siste halvåret, men mest i forbindelse med korona-problemstillinger.

– Vi har også oppfordret alle våre utreisende studenter til å registrere seg i reiseregisteret til UD.

Kan bli tatt på senga

Jakub Godzimirski er forsker ved NUPI (Norsk Utenrikspolitisk Institutt). Han har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk i over 20 år, og tror ikke nordmenn i Russland har så mye å frykte.

NUPI-Forsker: Jakub Godzimirski sier nordmenn i Russland ikke har grunn til å bekymre seg så mye enda. I Ukraina er derimot situasjonen en annen. Foto: Christopher Olssn

– Så lenge de ikke befinner seg i de mest utsatte områdene ved den ukrainske grensen. Men de må ta sine forholdsregler og følge med på situasjonen for å ikke bli tatt på senga av en uventet utvikling, sier han.

Han mener også at vanlige russere enn så lenge ikke har grunn til å bekymre seg for de nåværende sanksjonene.

– De er rettet mot enkeltpersoner som man i Vesten mener støtter Putins regime, og som støttet hans beslutning om å anerkjenne disse republikkene. Også noen institusjoner er rammet av sanksjoner.

Nå gjenstår det å se hvilke mottiltak russiske myndigheter kommer til å satse på. Forskeren trekker frem et eksempel.

– I 2014 innførte Russland forbud mot import av matvarer fra land som innførte sanksjoner mot Russland. Da forsvant mange vestlige matvarer fra russiske butikker nesten over natten – og har aldri kommet tilbake til, selv om russerne er flinke til finne dem på mindre formelle måter.

Ifølge Godzimirski har nordmenn i Ukraina mer å frykte.

– Særlig hvis Russland skulle sette i gang en omfattende militæroperasjon. Da er det best å holde seg unna det som kan bli mål for russiske operasjoner, og prøve å komme seg i trygghet i et naboland.

– Det er også viktig å la norske myndigheter vite hvor man befinner seg til enhver tid, understreker forskeren.