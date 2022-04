Etter 30 år kan det være håp for Kenyas glemte flyktninger

Dadaab flyktningleir i Kenya er hjemmet til mer enn 200.000 mennesker. I juni skulle leiren etter planen legges ned uten en plan for flyktningene som bor der. Nå kan en løsning være på trappene.

I 2021 annonserte FNs høykommissær for flyktninger og Kenya at Dadaab flyktningleir skulle legges ned sommeren 2022 - nærmere bestemt i juni.

I overkant av 200.000 menn, kvinner og barn bor i flyktningleiren. De fleste har flyktet fra krig og sult i nabolandet Somalia.

Stenges leiren ned uten en konkret plan kan det bli katastrofalt. Nå kommer det likevel meldinger som kan gi håp.

– De siste ukene har meldinger fra både UNHCR og den kenyanske regjeringen endret seg. De har nok en gang omfavnet ideen om integrering og varige løsninger. Budskapet er kjærkomment for oss som jobber i Dadaab, sier kommunikasjonssjef i felt for Leger Uten Grenser i Kenya, Lucy Makori.

OVERSIKT: Dadaab flyktningleir strekker seg over store områder og huser flere hundre tusen mennesker Foto: Paul Odongo

Nedleggelsen stanset

Makori sier nedleggelsen av Dadaab har blitt stanset fordi det ikke er mulig å returnere flyktningene til deres hjemland.

– For at de skal kunne returneres må man kunne garantere for deres sikkerhet. Dette har ikke vært mulig de siste årene, spesielt i Somalia, der den store andelen av flyktningene kommer fra.

Hun forteller at den eneste veien ut av en langvarig flyktningkrise er å jobbe for integrering og selvstendighet. Flyktningene må få rettigheter over egne liv og i samfunnet de lever i.

– Kenyas regjering må ta ansvar og tilrettelegge grunnleggende tjenester for integrering, både for samfunnet rundt og flyktningene. Men den kenyanske styresmakten kan ikke gjøre dette uten internasjonal støtte, sier hun.

KRITISK: Flyktningene i Dadaab er helt avhengig av den helsehjelpen de får av humanitære organisasjoner som Leger Uten Grenser. Foto: Charlie Kimilu

– Ideen er å oppfordre til integrering

Ifølge Makori er det for tidlig å si noe om detaljene i det som planlegges, men utgangspunktet skal være å endre Dadaab fra flyktningleir til formelle bosettinger, der flyktningene kan leve og jobbe.

– Ideen er å oppfordre til integrering og selvstendighet hos flyktningene, også i de nærliggende verts-samfunnene. Mange praktiske detaljer er likevel fortsatt uklare, sier hun til TV 2.

USIKKER FREMTID: En av mange familier i flyktningleiren som daglig må leve med uvisshet rundt sin egen framtid hengende over seg. Foto: Paul Odongo

Fakta: Somaliske flyktninger i Dadaab I 1991 ble Somalia rammet av en ødeleggende borgerkrig og flyktningleiren Dadaab ble opprettet for å ta imot menneskene som rømte landet. Mellom 1991 og 1993 ble Somalia også rammet av en sultkatastrofe på toppen av den blodige borgerkrigen som raste. I denne perioden flyktet rundt 300.000 mennesker mot grensen til Kenya. I 2011 kom også et stort innrykk da rundt 130.000 flyktet fra tørke og sult i det sørlige Somalia. Kenya huser i dag i overkant av en halv million flyktninger, viser tall fra FNs flyktningorgan UNHCR

Lite er gjort på 30 år

Makori mener det de siste 30 årene i liten grad har blitt gjort langsiktige løsninger i denne flyktningkrisen. En konsekvens av dette er at flyktningene har blitt helt giveravhengig, uten noen virkelige utsikter om selvstendighet.

– Det verste vil være en avvikling av flyktningleirene, uten at de har blitt gjort om til bosetting for flyktningene, etterfulgt av stadig mindre finansiering fra det internasjonale samfunnet, før en langvarig løsning er på plass.

SØSKEN: Søskenparet er blant mange barn i Dadaab leir som ikke vet hva framtiden vil bringe. Foto: Paul Odongo

Kan stå overfor en dyp humanitær krise

Makori frykter at hvis overgangen fra flyktningleir til bosettinger ikke kombineres med en markant investering fra det internasjonale samfunnet og den kenyanske regjeringen for en varig løsning, vil flyktningene og verts-samfunnet risikere å bli overlatt til sin egen skjebne.

– Spørsmålet er ikke om det blir en humanitær krise, det er allerede en humanitær krise, skapt av 30 år uten varige løsninger. Integreringen i samfunnet krever en aktiv involvering fra regjeringen, og fra utviklingspartnere. Uten det står vi overfor en enda dypere humanitær krise, sier hun.