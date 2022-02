Nå har Tandrevold fått svar etter OL-smellen

Ingrid Landmark Tandrevold satte en støkk i både lagvenninner, konkurrenter, støtteapparat og TV-seerne da hun kollapset på sisterunden av jaktstarten i OL.

25-åringen var på vei mot en sikker OL-medalje etter et strålende renn da alt stoppet opp den siste kilometeren. Hun kom seg til mål på en 14. plass, der hun ble liggende like over målstreken mens helsepersonell stormet til.

Dagen etter møtte hun pressen sammen med lege Lars Kolsrud, og annonserte at hun hadde gått sitt siste renn i OL.

– Hjertet mitt er knust, sa en preget Tandrevold.

KOM TIDLIG HJEM: Torsdag i forrige uke landet Ingrid Landmark Tandrevold på Gardermoen. Foto: Terje Pedersen

Etter hjemkomst har hun vært gjennom en rekke undersøkelser, blant annet hos hjertespesialister, for å komme til bunns i hva som skjedde.

Grønt lys

Resultatene har heldigvis vært oppløftende.

– Det er vanskelig å finne ut i ettertid hva som har skjedd og ikke skjedd. Men jeg har fått svar på at ingenting tilsier at det er noe mer farlig enn man skulle tro. Nå på torsdag får jeg en attest fra legen som gir grønt lys til å stille til start i de neste konkurransene, sier Tandrevold til TV 2.

– Hva slags tester har du vært gjennom?

– Jeg har vært hos flere hjertespesialister, tatt rutinemessige EKG-målinger, CT-scanninger og diverse. Når det gjelder nøyaktig hva jeg har gjort, føler jeg at det er personlige helseopplysninger. Men jeg får attest på at jeg kan gå skirenn, så ting er i hvert fall så bra som de burde være, sier hun.

FIKK OKSYGEN I MÅLOMRÅDET: Ingrid Landmark Tandrevold trengte tilsyn etter at hun stupte over målstreken på jaktstarten. Her bæres hun vekk av Norges lege Lars Kolsrud (til venstre) og en fra det italienske støtteapparatet. Foto: REUTERS/Athit Perawongmetha

Det betyr at Tandrevold stiller til start i Kontiolahti i starten av mars, før skiskyttersirkuset forflytter seg videre til Otepää og avslutter sesongen på hjemmebane i Holmenkollen fra 17. til 20. mars.

Og særlig det siste gleder Tandrevold seg stort til.

– Jeg var en tur på ski i Holmenkollen i stad, og kjente at jeg begynte å komme meg opp fra grøfta. Jeg gleder meg til å gå der med publikum. Jeg trenger litt ekstra heiing, sier hun og ler.

Etter å ha fått OL litt på avstand og fått reflektert over det som skjedde, har hun egentlig en ganske god følelse.

– Jeg synes det hjalp veldig å komme seg ut av OL-bobla. Bare det å komme hjem, og få være med venner og familie, hjalp ekstremt mye. Når man står oppi det føler man liksom at det er det viktigste i hele verden. Det er en klisjé, men når du merker det når du kommer hjem og møter de du er glade i, og ser hvor mye de bryr seg om deg, at det er ganske mye mer i livet som betyr noe enn en medalje eller to.

– Hvordan har du opplevd all omsorgen som har kommet din vei etter jaktstarten?

– Jeg er helt overveldet, egentlig, over all kjærlighet og omtanke jeg har fått. Både fra skiskytterfamilien og folk hjemme, alle som har sett OL. Det har virkelig hjulpet, å se hvor mange som ønsker deg alt godt. Selv konkurrentene mine, inkludert de som ikke fikk ut sitt beste i OL, var fantastiske. Jeg har aldri vært så populær i matsalen noen gang. Alle kom bort, også utøvere fra andre idretter. Bare det å reise hjem med et tidlig fly, der jeg møtte alpinistene og snowboarderne som slo ring rundt meg... det setter jeg veldig pris på, sier hun.

STOLT OVER SKYTINGEN: To bom på 50 skudd var verdensklasse fra Ingrid Landmark Tandrevold i OL. Foto: KIM HONG-JI

Vil se TV-bildene på sikt

Ennå har hun ikke orket å se TV-bildene fra kollapsen, men hun har sett det som skjedde fram til det øyeblikket. Og det er hun stolt av.

– Jeg spiste kveldsmat, og de begynte å sende løpet på TV i matsalen. Jeg og trenerne så på fram til siste skyting, og var imponert over at jeg skjøt ned alle blinkene, og så gikk vi. Jeg har ikke så lyst til å se den sisterunden helt ennå. Men jeg er såpass nysgjerrig, for jeg skjønner ikke hva som skjedde selv, at jeg nok skal se det en eller annen gang. Men det er litt tidlig.

– Tror du det handlet om at du forsøkte å henge på en så sterk langrennsløper som Elvira Öberg?

– Jeg skjønte tidlig at Elvira var sterkere enn meg, og at det handlet om å holde unna for de bak. Mye av grunnen til at jeg ikke fikk gå mer i OL handlet nok om at jeg følte meg pigg, og at det skjedde så brått. Det er litt skumlere enn hvis man blir veldig sliten. Men alle faktorer for å gå på en skikkelig smell var til stede, med høyde, trått føre, lavtrykk - det var det tøffeste skirennet man kunne gå. Derfor har jeg ikke vært så bekymret for at det skulle være noe ordentlig galt. Men det er klart, når man har hatt hjerterytmeforstyrrelser før og får oksygen i målområdet, så er det ikke så kult for meg eller de rundt. Det skjønner jeg jo, sier Tandrevold.

VAR LANGT NEDE: Ingrid Landmark Tandrevold møtte pressen etter kollapsen, der hun gråtkvalt fortalte at OL var over for hennes del. Foto: Fredrik Varfjell

Stolt over laget

Etter å ha reist hjem etter jaktstarten ble Tandrevold stående med en 8. plass på normalstarten, en 5. plass på sprinten og altså en 14. plass på jaktstarten.

Men bare to bomskudd på 50 skudd er i den absolutte verdensklasse - og langt bedre enn hun har prestert på standplass tidligere i sesongen.

– Jeg er veldig stolt over det fikk til. Skytingen min var sikkert 10 hakk bedre enn i verdenscupen. Jeg presterte på den største arenaen, fylte på siste stående og var virkelig med. Det er jeg utrolig stolt over, og det vil jeg ta med videre som noe positivt. Det er ingen hemmelighet at jeg har hatt mentale utfordringer og dårlig selvtillit på stående. Men nå har jeg virkelig bevist at jeg klarer å skyte når det gjelder som aller mest, sier Tandrevold.

Og selv om OL endte på en kjip måte for hennes del, er hun glad for at lagvenninner som Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff dro hjem med kofferten full av medaljer - og at Karoline Knotten fikk sjansen på stafetten i hennes fravær.

– Selv om omstendighetene ble som de ble, er det gøy at alle jentene på laget fikk gå en distanse i OL. For laget var det veldig moro at alle fikk gode opplevelser, og at vi på skiskytterlandslaget leverte et så fantastisk mesterskap. Vi har tatt ekstreme valg og avgjørelser for å være best mulig forberedt, og støtteapparatet har ofret så mye. Smørerne har vært like lenge på tur som oss, og de fleste av dem har barn på hjemmebane. Så det er noen koner og kjærester der som fortjener medaljer også, sier Tandrevold.