Mener man må være forberedt på uvanlig aktivitet i nord

Under Kirkeneskonferansen fordømte Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) Russlands handlinger, men strekte ut en hånd til det russiske folket.

Onsdag er utenriksministeren i Øst-Finnmark og deltar på Kirkeneskonferansen sammen med utenriksministrene fra Finland og Sverige.

Mesteparten av talen Huitfeldt holdt brukte hun på å snakke om forholdet mellom Russland og Norge, og fordømmingen av Russlands handlinger i Ukraina.

– Vi lever i en svært spent sikkerhetspolitisk situasjon i Europa. Russland har i praksis okkupert deler av en selvstendig nasjon, Ukraina. De er i posisjon til å gjennomføre en storstilt militær operasjon i resten av Ukraina, sa Huitfeldt.

Men samtidig ga Huitfeldt uttrykk for at hun ønsker et godt samarbeid med det russiske folket.

– Vi fordømmer Russlands handlinger i Ukraina, men vil fortsette samarbeidet med det russiske folk.

Spesielt i Sør-Varanger, hvor konferansen finner sted, har nordmenn og russere over lengre tid samarbeidet på tvers av grensene.

– Dette samarbeidet verdsettes veldig høyt av både russere og nordmenn. Det gir håp, sa Huitfeldt.

TALTE: Utenriksminister Anniken Huitfeldt talte under konferansen. Foto: Annika Byrde

Samtidig viste hun til den negative politiske utviklingen i Russland for blant annet menneskerettighetsforkjempere og mediefriheten.

– Men vi skal fortsette å se etter mulighetene, men åpenheten på russisk side innsnevres.

– Tydeligere enn noen gang

Utenriksministeren kom også innpå den store NATO-øvelsen som snart finner sted i store deler av Nord-Norge, med flere tusen allierte på norsk jord.

– Det kan ikke improviseres hvis krisen blir faktum. Derfor trener og øver allierte mer i Norge nå enn for noen år siden, men fremdeles mindre enn under den kalde krigen, sa Huitfeldt.

Hun sa også at den nye situasjonen og det utfordrende forholdet til Russland viste tydeligere enn noen gang hvor avhengig Norge er av NATO.

– Vi har ikke sett uvanlig aktivitet i nord som har direkte implikasjoner med samarbeidet med Russland å gjøre, men vi må være forberedt på det.

Det er kun Huitfeldt som deltar fysisk. Utenriksministrene fra Sverige og Finland er med digitalt. I tillegg leser en russisk ambassadør opp talen til Russlands utenriksminister, Sergey Lavrov, som heller ikke er til stede.

