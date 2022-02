Karsten Warholm om VM-seieren og kjærestens kreftsykdom: – En absurd situasjon

I sesongens første episode av Helt Harald forteller Karsten Warholm (26) åpent om hvordan det var å trene seg opp til et verdensmesterskap samtidig som kjæresten ble behandlet for kreft.

Friidrettsutøver Karsten Warholm har imponert en hel verden på friidrettsbanen de siste årene.

26-åringen fra Ulsteinvik regnes som en av Norges beste idrettsutøvere gjennom tidene, med verdensmester-titler i både 2017 og 2019.

Han satte også verdensrekord under Bislett Games i 2021 – og bare én måned seinere satte han ny rekord med OL-gull i 400 meter hekk i Tokyo.

SLO REKORD: Warholm tok verdensrekord under Bislett Games i 2021. Foto: Daniel Sannum Lauten

Den olympiske mesteren er sesongens første gjest i Harald Rønnebergs program Helt Harald, som har premiere på søndag.

I programmet blir Rønneberg med hjem til Warholm, som bor i et kollektiv med kompisene i Oslo. Der forteller friidrettsstjernen om hvordan han har taklet den enorme suksessen, og hvordan han han klarte å holde fokuset i tiden da kjæresten, Oda Djupvik, ble behandlet for kreft.

Får hjelp til å holde bakkekontakten

Rønneberg blir godt kjent med Warholm i programmet, og den unge idrettsutøveren forteller blant annet om hvordan det har vært å oppleve den enorme suksessen, og samtidig klare å holde beina på jorda.

– Det har alltid vært viktig å beholde verdiene mine, og ha det ankeret uansett hvilken ferd man skal ut på her i livet. Samtidig har jeg mange rundt meg, som er opptatt av å holde meg på bakken. Dama mi er kanskje verst på det der, men også familie og venner.

Familien har vært viktig for Warholm, både i dag og i oppveksten. I Ulsteinvik vokse han opp med både besteforeldre og familie på begge sider. Det har betydd mye for han.

Warholm snakker også om morfaren sin, som han hadde et spesielt forhold til.

Se Warholm fortelle om forholdet til morfaren i videoen øverst i saken.

Kreftsyk kjæreste

Warholm sitt store gjennombrudd skjedde under VM i London i 2017. Men det var ikke bare det som skjedde i det året. 2017 ble generelt et spesielt år for verdensmesteren.

Kjæresten Oda hadde en kreftdiagnose, og hadde akkurat avsluttet sin siste kreftbehandling rett før Warholm dro til London.

– Oda lot meg gå «all inn» på treningen og gjøre det som måtte til, og treneren min Leif lagde treningen til mitt fristed. Men det var en veldig spesielt og det satte hele greia i et absurd perspektiv, innrømmer han til Rønneberg.

KJÆRESTER: Oda Djupvik ble kreftsyk mens Warholm trente til VM i London. Foto: Privat

Gjennom den vanskelige tiden skjønte han hvor stor verdi idretten hadde for han.

– Idretten er et fint sted man «kan stikke av» til. Ikke at man skal rømme fra alle problemene sine, men det er et fint sted der jeg kan ha fokus på det målet jeg har satt, som var å springe rundt en bane og hoppe 400 meter hekk.

Warholm takker kjæresten, som idag er kreftfri, for at hun lot han få kjøre på for å trene seg opp til mesterskapet.

– Det var en vanskelig situasjon, og hun kunne sagt at jeg burde være mer sammen med henne, men hun var opptatt av at jeg skulle gjøre min greie.

Selv innrømmer han at han ikke er så flink til å snakke om følelsene rundt dette.

– Det var viktig å ha en dialog på det, fordi man skal jo ikke kvele følelsene sine. Jeg ser hvor viktig det er å snakke om følelser, selv om jeg ikke liker det. Som person liker å legge det bak meg, men jeg søker etter en mental balanse, der jeg også kan tenke rasjonelt.

– Jeg visste at Oda var i trygge hender, med fantastiske foreldre, flinke leger... Og det gikk heldigvis bra, forteller han.

Ledet politisk debatt

I Helt Harald pleier Rønneberg å utfordre gjesten han har med i hvert program, og i søndagens episode utfordrer Rønneberg både seg selv om Warholm til å lede to politiske debatter, som omhandler vindkraft og ulvebestanden i Norge. Og det skal de gjøre direkte på TV 2 Nyhetskanalen, uten å forberede seg.

LEDER DEBATT: I søndagens episode av Helt Harald skal Harald Rønneberg og Karsten Warholm lede to politiske debatter, live på Nyhetskanalen. Foto: TV 2

– Vi har klinka mer til på utfordringene denne sesongen, og jeg kan vel røpe såpass at vi på ingen måte lykkes hver gang.

– Det å lede en seriøs politisk debatt med minimal forberedelse sammen med Karsten, kommer jeg nok til å ta med meg resten av livet, forteller programlederen til TV 2.

OVERLEVDE: Warholm og Rønneberg klarte seg gjennom to direktesendte debatter på Nyhetskanalen. Foto: TV 2

Fjorårets sesong av Helt Harald fikk så mye som 637.000 seere i snitt, og Rønneberg var ikke vanskelig å be da kanalen ønsket en ny sesong.

– Jeg er ordentlig stolt av årets sesong og de suverene hedersgjestene som er med. En ting som er nytt er at sesongen er delt i to med fire program nå og fire etter sommeren.

– Ekte og upretensiøst

– Har du vært redd på et tidspunkt, eller angret på en utfordring?

– På egne vegne er jeg ikke så ofte bekymret, selv om jeg selvfølgelig kjenner på frykt jeg også. Men jeg føler et veldig ansvar for de jeg har med meg. Vi er jo sammen i «krigen».

Rønneberg har bydd på seg selv på TV i en mannsalder, og de fleste kjenner han fra suksess-programmet Senkveld med Thomas og Harald som rullet på TV-skjermen fra 2003 til 2018.

Hvorfor soloprogrammet hans har blitt en suksess har han en klar formening om.

LIKER UTFORDRINGER: Rønneberg mener at livet blir både morsommere og mer givende hvis vi utfordrer oss selv innimellom. Og det gjør han så til de grader i Helt Harald. Foto: TV 2

– Først og fremst er det på grunn av de fantastiske og imponerende hedersgjestene som omfavner programmer, og at de virkelig byr på seg selv. Vi tar de nære gode samtalene på alvor, samtidig som vi gjør alt vi kan for å skape utfordringer som hever noen øyenbryn, og det tror jeg er nøkkelen!

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra seerne om at de opplevde programmet som hundre prosent ekte, upretensiøst og inspirerende. Det er den beste tilbakemeldingen jeg kan få og virkelig målet med serien, forteller den premiereklare programlederen til TV 2.

Se Helt Harald hver søndag klokken 20.00, og når du vil på TV 2 Play.