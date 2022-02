Gir seg som landslagssjef

Det bekrefter Norges Håndballforbund i en pressemelding.

– Vi har respekt for at Christian ønsker dette. Samtidig ligger det fast fra Forbundsstyrets side at våre landslagssjefer ikke kan ha en annen trenerjobb i topphåndballen, sier håndballpresident Kåre Geir Lio i pressemeldingen.

Christian Berge skal lede landslaget i Golden League i mars.

– Savnet etter å stå på gulvet med laget mitt hver eneste dag, er stort. Følelsen har vokst seg større og større den siste tiden, og jeg mener at jeg trenger et daglig virke for å bli mest mulig skjerpet i jobben min. Derfor har jeg nå informert NHF om at tida er inne for min del til å bli klubbtrener igjen, sier Berge.

Christian Berge tok over som landslagssjef etter Robert Hedin i 2014. Under hans ledelse har Norge tatt to VM-sølv og en EM-bronse. Det er de eneste medaljene Norge har vunnet på herresiden.

Berges kontrakt med forbundet hadde opprinnelig en varighet til og med VM i 2025. I høst ble det kjent at Kolstad ønsker trønderen som hovedtrener.

Landslagsspillere som Sander Sagosen, Torbjørn Bergerud, Magnus Abelvik Rød, Vetle Eck Aga, Magnus Gullerud og Gøran Johannessen har alle signert for den hardt satsende klubben som håper skal ende med at Champions League-pokalen blir med hjem til Trondheim.

Da TV 2 pratet med Berge om prosjektet i oktober, var Berge tydelig overfor forbundet på at han ønsker å være mer «på gulvet». Han ønsket en delt trenerløsning: Å være både norsk landslagstrener og Kolstad-trener for å få mer tid på gulvet.

– Jeg har siden 2017 spurt om det å han en rolle i en klubb i tillegg til å være landslagssjef. Jeg har vært åpen om at det har vært et ønske hele veien. Jeg ønsker mer tid på gulvet. Vi spurte forbundsstyret om det var mulig å få det til, men det forslaget klubbet styret ned, sa Berge da.

Men det å ha en landslagssjef som også er hovedtrener i en klubb, har vært uaktuelt for styret i Håndballforbundet. Det ble jobbet med en alternativ plan som kunne gi Berge mer aktiv tid som trener i tillegg til jobben som landslagssjef.

Håndballforbundet ønsket et svar fra Berge om fremtiden hans innen 18.februar.