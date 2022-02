Nå er skrekktaklingen rapportert inn: – Jeg er forbanna. Det er så respektløst

Brendan Ellis har hatt en beintøff natt på sykehuset. Nå ryker trolig sluttspillet for Stjernens nøkkelspiller. Saken er sendt inn til disiplinærutvalget, som vil vurdere om den stygge taklingen fører til utestengelse.

– Jeg har hatt det bedre. Det har vært en veldig tøff natt, innleder Ellis når TV 2 tar kontakt.

Det var under østfoldderbyet mot Sparta tirsdag at canadieren ble utsatt for en stygg takling.

– Hockey er et spill hvor ting skjer raskt, men det betyr lite nå. Jeg er forbanna. Det er så respektløst når han prøver å ta meg ut på den måten. Jeg er ikke i et veldig godt humør nå, fortsetter Ellis.

Ellis ble så sendt til sykehus for sjekk av hodet, men er nå tilbake i boligen sin i Fredrikstad. Undersøkelser pågår fortsatt.

Marcus Fagerudd ønsker ikke å kommentere saken, opplyser Tina Scott, mediekontakt i Sparta.

Hjernerystelse og ribbeinsbrudd

– Han har fått en lettere hjernerystelse og et klinisk ribbeinsbrudd. Jeg skal ned i ettermiddag og undersøke ham videre. Spørsmålet er om ribbeinsbruddet er dislosert, altså om det er ute av stilling. Det er det jeg mistenker, sier Stjernen-lege Magne Krohn og forklarer videre at situasjonen da stiller seg mer alvorlig enn ved et vanlig ribbeinsbrudd.

Ellis har vært en nøkkelspiller på Stjernen-laget som har imponert stort denne sesongen. Fredrikstad-laget ligger på 3.-plass i Fjordkraft-ligaen. Nå kjenner han på frykten for å gå glipp av sluttspillet.

– Ser mørkt ut

– Han blir nok i hvert fall ute i tre uker. Kanskje også fire, fem, seks, sier legen videre.

– Ryker sluttspillet?

– Det ser mørkt ut.

– Det er det som er så trist nå. Jeg vet ikke, men forhåpentligvis er jeg tilbake så raskt som mulig, utfyller Ellis selv.

Etter kampen var Stjernens sportssjef Darren Treloar klar på at han mente taklingen burde føre til utestengelse.

Sendt inn til disiplinærutvalget

Leder av Player Safety-utvalget i Ishockeyforbundet Lars Olav Gaden bekrefter at de har sendt saken inn til disiplinærutvalget.

– Nå bli blir klubbene bedt om et høringssvar til spiller og klubb som er involvert. Det har de et døgn på seg til. Så vil disiplinærutvalget fatte en avgjørelse basert på dette. De vil avgjøre om dette fører til utestengelse, forklarer Gaden.

Ellis er klar på hva han mener.

– Hvis ikke dette betyr utestengelse, så vet ikke jeg. Det er noe alle ønsker ut av hockeysporten. Han ønsket bare å skade meg. Å komme hoppende inn bakfra på den måten.. Du kan tikke alle boksene på hvor grisete den var, avslutter Ellis.