Prestesønnen som bygde et sykkelrike

Jens Haugland er både daglig leder i et milliardselskap og en av hovedmennene bak den største sykkelsatsingen i norsk historie. På hjemmebane har to store tap satt livet i perspektiv.

Alle som har hatt med Jens Haugland å gjøre vet at han er glad i å prate og konstant virker til å ha fulle energilagre.

Det må man gjerne også ha om man skal ha tid til å lede et selskap som Uno-X Norge, som i 2020 omsatte for nesten fem milliarder kroner, og samtidig lede Norges to første profflag på sykkel.

Men på spørsmål om en dopingskandale vil være hans største mareritt, må han for en gangs skyld tenke seg om i fem-seks sekunder før han svarer.

– Nei. Det verste marerittet må være å miste en rytter. En eventuell dopingsak skal jeg klare å svare på og håndtere. Men jeg har veldig, veldig skrekk for å måtte ringe hjem til foreldre og fortelle at... Ja, det er mitt verste mareritt. Ingenting kan bli verre enn det.

Å miste folk er nemlig noe 38-åringen fra Trøndelag har opplevd minst to ganger for mye allerede.

EN AV GUTTA OG JENTENE: Haugland vil være en leder som «bryter ned hierarkier og tror på tilstedeværelse». Det gjør at han ofte er å se i kulissene ute på ritt, som her med kvinnelaget i Spania i februar. Foto: Uno-X.

Mistet både far og stefar

Hauglands historie handler om religion, en kometkarriere i næringslivet, en lovende fotballkarriere hvor Kjetil Knutsen og Daniel Braaten figurerer, og en enorm kjærlighet til sykkel. Men den handler også om hvordan dødsfallene til både faren og stefaren har preget livet.

Først døde pappa Edvard av et hjerteinfarkt da Haugland var tidlig i tenårene.

– Det var selvsagt en veldig livsdefinerende hendelse. Jeg hadde et veldig godt forhold til ham og har egentlig bare gode minner. Da var vi tre søsknene 13, 10 og syv år gamle. Jeg fikk to store utfordringer. Den første var at jeg er storebror i denne flokken. Med det kommer et stort ansvar. Og det andre var at jeg bestemte meg for at det ikke skulle definere livet mitt - jeg husker jeg ganske tidlig tenkte at «dette ikke skal ødelegge livet mitt». Det skal heller bli en katalysator for det jeg har lyst til å få til, forteller han.

Både faren og moren var prester, og senere sogneprester, på hjemstedet Rørvik i Trøndelag.

Moren giftet seg etter hvert på nytt, men for seks år siden døde mannen hennes brått.

TETT FAMILIE: 60-årsgaven til stefaren var en tur til alpintmekkaene Kitzbühel og Schladming. Haugland (venstre), broren Magne, stesøsteren Gøril og svogeren Lars dro dit et halvt år etter at han hadde gått bort. Foto: Privat.

Bedriftsleder, familiefar, sykkelsjef - og 100 døgn på reise

Haugland beskriver forholdet til moren, «ankeret i familien», som «svært tett».

Det kan også tolkes bokstavelig, da hun bor knappe 100 meter unna Hauglands egen familie i Nittedal.

BROTHERS IN ARMS FØR: Jens og broren Magne fra barndommen. Foto: Privat.

BROTHERS IN ARMS NÅ: Begge brødrene Haugland jobber nå i Uno-X. Foto: Uno-X.

– De to hendelsene har selvsagt formet oss som familie. Det gjør jo at jeg lett kan bli litt emosjonell overfor mine egne barn. Jeg kan fort bli litt redd for dem. Samtidig har det gjort meg litt uredd på den måten at det ikke er noe her i livet som kan bli verre enn det jeg allerede har opplevd. Det har vært noen runder, men det har nok alle andre også hatt, forteller han.

Haugland holder følelsene i sjakk, men det er enkelt å se at han blir rørt av å snakke om det aller mest private gjennom FaceTime-samtalen vår fra Østerrike.

Der er han på vinterferie med samboer Elisabeth, som er østerriksk, og barna: eldstemann på syv og tvillinger på fire.

De lange arbeidsdagene og mange reisedøgnene som følger med å være leder for både herre - og kvinnelaget til Uno-X, samt daglig leder for selve bedriften, gjør at få ting, om noen, står høyere enn familietid på Hauglands prioriteringsliste.

Å være sjef for cirka 150 mennesker (målt i direkte ansatte og såkalte «nøkkelleverandører»), og være på reise i cirka 100 døgn i året, krever imidlertid i overkant mye av og til.

– Det er noe jeg tenker mer og mer på. For det første fordi jeg selv hadde foreldre som var veldig, veldig tilstede. Jeg er sammen med Elisabeth, som er en fantastisk mor og kjæreste, men jeg har innsett, på godt og vondt, at hun ikke har funnet den enkleste fyren å være sammen med! Men det siste året har jeg reflektert mer over at det ikke er noe som noen gang blir viktigere enn å være far. Så jeg jobber med å mentalt forberede meg på at jeg skal være borte ti av de neste 18 helgene, sier han.

Budsjett på over 100 millioner - henter folk fra Manchester City og INEOS

Et av Hauglands grunnleggende prinsipper er at en leder skal være synlig «på gulvet».

Det betyr at han ofte er å se ute på ritt både med herre - og kvinnelaget. Herrelaget som skal sykle en rekke av de aller største klassikerne og etapperittene denne sesongen, og kvinnelaget som har blitt en del av WorldTouren (sykkelsportens øverste nivå) og skal sykle kvinnenes Tour de France til sommeren.

HANDS ON: «Man kan ikke sette en stillingsprosent på lidenskap», sier Haugland. Slike mantra blir det mange arbeidstimer av. Her inspiserer han sykkelutstyret før en etappe i kvinnerittet Setmana Valenciana i Spania i februar. Foto: Uno-X.

Laget ble grunnlagt i 2016, tok steget opp på proffnivå i 2020 og har nå et budsjett på i overkant av 100 millioner kroner i året. Til sammenligning er det få fotballklubber i Norge, med unntak av de aller største institusjonene som Rosenborg og Molde, som opererer med større summer.

Apparatet blir større og større for hvert år.

Den nylig pensjonerte danske sykkelprofilen Lars Bak har blitt hentet inn til å lede det sportslige på kvinnelaget. I støtteapparatet har de hentet inn ernæringsspesialistene James Moran, fra verdens største sykkellag, INEOS, og Hannah Mayho, som også jobber med verdens kanskje beste fotballag, Manchester City. En mentaltrener, Karina Andersen Aas, er også på plass.

DRØMMEN BLIR VIRKELIGHET: Haugland, flankert av Kurt Asle Arvesen (venstre) og Stig Kristiansen, under pressekonferansen på Lysaker, Oslo, våren 2019, hvor de offentliggjorde at Uno-X ville bli det første norske profflaget fra og med 2020-sesongen. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald/NTB.

Haugland anslår at han fordeler tiden sin likt mellom sykkeljobbingen og oppgavene som bedriftsleder, og påpeker flere ganger i intervjuet at det ikke må fremstilles som at det er han, og han alene, som står bak sykkelsatsingen i Uno-X.

– Jeg bruker ikke mine egne penger på sykkel. Jeg gjør alt jeg får lov til å gjøre gjennom Uno-X. Det er en eier i Reitan-familien som har en totalt uforbeholden tillit til både meg og systemet. Det gjør at vi får gi veldig mye gass. Det er veldig få spørsmål som kommer – det er stort sett heiarop, sier han.

At det var sykkel han skulle ende opp med å jobbe med, var imidlertid ikke gitt i barndommen.

Skeid-eventyr og «årets student» på BI

Det handlet nemlig mest om fotball i barndommen.

Riktignok var idrettsinteressen bred - noe som var naturlig all den tid tremenningen Hanne Haugland tok VM-gull i høyde i 1997 og Lillehammer-OL, hvor Haugland var tilstede, inspirerte en hel generasjon.

Men det ble mange minneverdige Champions League-kvelder på Lerkendal med faren, og som midtstopper/defensiv midtbane gjorde Haugland også inntrykk på gressmatten selv.

GODE, GAMLE DAGER: Haugland og stebror Torkel Wahl-Olsen fra tiden i Rørvik IL. Foto: Privat.

Etter å ha kranglet seg til å få flytte til Oslo for å begynne på Wang Toppidrett, debuterte Haugland i 2.divisjon med Lyn som 16-åring. Han var også innom Skeid, hvor å spille sammen med Daniel Braaten og Daniel Fredheim Holm ga et klart inntrykk av hvor høyt listen lå om man ville lykkes. Haugland ble også en kort periode trent av Kjetil Knutsen i bergensklubben Hovding, men fokuset ble etter hvert fullt og helt på studier etter å ha innsett at en proffkarriere sannsynligvis var å håpe på for mye.

På BI i Oslo utmerket han seg såpass at han ble tildelt prisen «årets student», og han gikk rett fra fullført bachelorgrad til jobb i PricewaterhouseCoopers (PwC) som rådgiver og revisor. Mer utdanning, i form av mastergrader både i London og deretter ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, fulgte, før han våren 2012 ble hentet til sin nåværende arbeidsgiver.

Tanken om et sykkellag blir født

Allerede i september 2018, bare 34 år gammel, ble han administrerende direktør i Uno-X Norge, noe Haugland beskriver som en «ultimat tillitserklæring».

– Jeg vet du brenner for sykkel. Brenner du også for kjernevirksomheten til Uno-X?

– Jeg brenner for hva Uno-X kan skape. Skulle Uno-X selge drivstoff, og kun det, i all fremtid, så hadde jeg nok følt at jeg stod litt i kvikksand når jeg ser på verden rundt meg. Men når jeg har en rolle der jeg kan være med på å bestemme hvor mye vi både skal investere og hvor vi skal rette merkevaren vår, så føler jeg meg som en del av løsningen. Jeg vil være en ung leder som er en del av løsningen. Jeg har aldri hatt behov for å snakke om drivstoff som styggedom og si «hva i all verden er det vi har drevet med i 40 år». Det har vært med på å bygge opp den nasjonen vi er nå, sier han.

Sykkelinteressen ble født i glansdagene til Thor Hushovd og Edvald Boasson-Hagen, blant annet via tre uker i campingbil for å følge Tour de France i 2007, og i mentor og Uno-X-topp Vegar Kulset fant han en likesinnet.

GUTTA PÅ TUR: Fulgte du veldig godt med på Touren i 2007, er det ikke usannsynlig at du fikk øye på Jens Haugland og vennegjengen langs løypa. Foto: Privat.

– I 2013 skjønte Vegar at jeg er sportsinteressert og har litt peiling på sykkel. Han forstår at det er en match her. Her fikk han en som var engasjert og glad i idrett, og som han kunne alliere seg med i tanken om å koble idrett og forretning. Vi begynte med å dele ut «goodie bags» som hovedsponsor av Tour of Norway og Tour des Fjords, samtidig som vi sponset en del klubber. Etter hvert ble vel både jeg og Vegar klokere rundt hvordan vi kunne gjøre dette, hva det vil koste, hva vi trengte et cetera. Så da startet prosessen som ledet frem til etablering av laget i 2016, forteller han.

Én ting er at Uno-X nå har to profflag.

De har i tillegg et lag på nivå tre, Uno-X Dare Development Team, de sponser en rekke ulike klubber og ritt, og har i en periode også mer eller mindre finansiert Norges Cykleforbunds aldersbestemte landslag.

Klarer du å gå på sykkelritt i Norge uten å se en Uno-X-logo, er du god.

– Drømmene om Tour-seier skal jaktes

Håpet var å sykle Tour de France allerede til sommeren.

Det blir det ikke noe av, da arrangøren heller valgte å prioritere de franske lagene Uno-X konkurrerer mot.

VENTETID: Haugland og kvinnelaget blir å se på startstreken av Tour de France til sommeren, men herrelaget må vente til minst 2023. Foto: Uno-X.

Laget har ytret en klar ambisjon om å bli en del av WorldTouren allerede neste sesong, noe som i så fall ville betydd en automatisk plass i Touren.

Haugland vil nødig sette et tak på ambisjonene eller identifisere en endestasjon for laget, men, som hos de fleste som lever for sykkelsporten, så handler drømmene om et gult tekstil i Paris.

– Et naturlig neste steg vil være en plass i WorldTouren og Tour de France. Når Norge vinner 16 gull i vinter-OL og tar gull på 1500 meter, 400 meter hekk og sandvolleyball i Tokyo, så må et norsk lag også kunne vinne Touren. Det vil naturligvis handle om flyt med tanke på rytterstall, at rittet skal gå riktig vei og så videre, men de drømmene der skal jaktes, sier han.