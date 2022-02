Hjemmelaget fiskesuppe - helt enkelt

Ønsker du å bake focaccia se oppskrift nederst i artikkelen. Brødet bakes før du begynner med suppen.

Til denne suppen trenger du ca. 400 g fiskefilet uten skinn og ben. Jeg valgte fersk torsk. Velg den fisken du liker best og har tilgang på. Også laks eller ørret kan brukes. Ikke alle har tilgang på fersk fisk, frossen fisk kan også brukes. Den beste/raskete måten å tine frossen fisk på er å beholde den vanntette forpakningen på. Legg i kjøkkenkummen eller en stor bolle med kaldt vann. La ligge i ca. 20 minutter. Ta opp, ta av den vanntette forpakningen. Del i passende biter.

Mens fisken tiner, gjør klar resten av ingrediensene og lag suppen. Fisken legges i de siste 5-8 minuttene, avhengig av størrelse på fiskebitene. Hvis du ikke har fiskekraft bruk vann og 1-2 fiskebuljongterninger eller bruk like deler vann og eplemost eller bruk den fiskekraft du får kjøpt ferdig på butikken.

Fiskesuppe - dette trenger du:

Ca. 400 g skinn- og benfri filet av den fisken du har tilgang på

2 poteter

2-3 skiver sellerirot

1 løk, eventuelt 1 purreløk

2-3 gulrøtter

2 ss smør eller 2-3 ss olje

Eventuelt 1 ts karri (valgfritt)

8 dl fiskekraft eller vann og eplemost (ikke tilsatt sukker)

1 ½–2 dl matfløte, eventuelt Gryr for melkefri

Salt, pepper og 1-2 ss saft fra sitron

Finsnittet gressløk eller dill

Slik gjør du:

Jevn eventuelt suppen med maisennamel rørt ut i litt vann til passe konsistens.

Rens og del grønnsaker i i små terninger eller tynne strimler. Finhakk løken. Ha smør eller olje i en kasserolle. Tilsett poteter og grønnsaker og dryss eventuelt med karri. La surre på litt over middels varme i 3-4 minutter, rør om slik at de ikke blir stekt. Tilsett fiskekraft (eller det du velger å bruke), kok opp og la trekke til grønnsakene er lett møre. Tilsett fisketerningene og fløte. Kok opp og la trekke i 3-4 minutter, uten omrøring. Rist eventuelt litt på gryten slik at fisken ikke legger seg ved i gryten. Synes du suppen blir for tykk spe med litt fiskekraft eller vann med eventuelt litt eplemost.

Smak til med salt, pepper og 1-2 ss saft fra sitron, eventuelt finsnittet gressløk eller dill til pynt. Server med brød/focaccia og eventuelt urtesmør.

Focaccia - dette trenger du:

1 liter hvetemel, litt grovere erstatt eventuelt 1 dl av hvetemelet med grov sammalt hvete

1 ½ ts salt

1 ts sukker eller honning (kan sløyfes)

3 ts tørrgjær eller en liten bit fersk gjær, smuldres i det tørre

5 dl vann, lunkent

1-2 ss olivenolje

Eventuelt flaksalt til dryss

Slik gjør du:

Rør sammen det tørre. Fersk gjær smuldres i melet. Tilsett lunkent vann og rør alt godt sammen til deigen er jevn og litt klissete. Rør inn olje slik at den smører seg rundt deigen. Dekk til og sett til heving i 50-60 minutter. Bruker du kaldt vann la deigen heve i 6-8 timer.

Dekk en liten langpanne/ildfastfat med bakepapir. Du kan også bruke en panne/fat med slippbelegg smurt med litt olje i bunnen. Ha litt olje på hendene og fordel deigen utover i formen. Dekk til med klede/plastfolie og la deigen etterheve i 30-40 minutter.

Varm stekeovnen til 225 grader. Lag dype groper med fingrene i det hevede brødet. Drypp over godt med olivenolje og dryss over flaksalt og eventuelt urter. Stek på midterste rille i 20-25 minutter til brødet er gyllent og overflaten er sprø. Avkjøl litt på rist før servering.