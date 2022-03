Frykter ny dumpe-trend: – Hjertet knuser over skjebnene vi vil se

Våren og sommeren er høysesong for dumping av dyr. Dyrebeskyttelsen i Oslo og Akershus frykter tallene blir enda høyere i år.

Helle Langmoen jobber i Dyrebeskyttelsen i Oslo og Akershus. Hun er bekymret for at det skal komme et stort inntak av dyr nå som store deler av verden har åpnet igjen, og flere drar på etterlengtet ferie.

– Mange har kanskje ikke tenkt like nøye på om de kommer til å trives med å ha dyr når det ikke lenger er hjemmekontor. Det er mange som også har lyst til å dra på ferie, og det å skaffe dyrepass er kanskje vanskeligere enn først antatt, sier Langmoen til TV 2.

Familiemedlem

Under koronapandemien var det mange som skaffet seg kjæledyr. Nå blir dyr forlatt og returnert for at eierne skal kunne leve slik de gjorde før pandemien, forteller Helle Langmoen i Dyrebeskyttelsen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

En av kattene som er inne hos Dyrebeskyttelsen nå, er Ginzo. Han kom dit etter at han ble kastet ut av et vindu på Grønland i Oslo. Finner meldte at de så han kom flyvende ned på bakken.

– Han ble fraktet til veterinær og hadde det greit etterpå. Men vi er redde for at vi kommer til å få en del lignende historier nå mot våren og sommeren, sier hun.

Hun sier det er viktig at folk som har skaffet seg dyr under pandemien husker på at det er et familiemedlem de har tatt et ansvar for.

– De må fortsette å ta ansvar selv om de er tilbake på kontoret. Og så kan man planlegge feriene litt bedre, og legge planene så de kan ta med dyret eller finne dyrepass, sier hun.

Merker pågang fra private eiere

Dyrebeskyttelsen er en frivillig organisasjon og har flere lokasjoner over hele landet. De eneste de får støtte fra er privatpersoner som vil donere tid eller penger til dem.

I utgangspunktet tar de kun imot hjemløse dyr og dyr som har blitt tatt fra eier av ulike grunner.

PÅGANG: Dyrebeskyttelsen i Oslo og Akershus merker økt pågang fra private eiere Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Men nå merker vi en økt pågang fra private eiere som trenger å kvitte seg med dyrene de har kjøpt under pandemien. Det har vi som regel ikke kapasitet til å gjøre, dessverre, sier hun.

Dette betyr at det er mange dyr som ikke blir tatt inn av Dyrebeskyttelsen.

– Hjertet mitt knuser av at vi ikke får tatt i mot alle. Det er ikke alle dyr som takler å bli dumpet, og ikke alle som kommer seg igjen etter en sånn påkjenning. Hjertet mitt knuser over de skjebnene vi kommer til å se utover våren og sommeren, sier hun.

– Burde vært unødvendig

Sasha Rygg er veterinær og kommunikasjonsansvarlig i AniCura. Hun synes det er leit at Dyrebeskyttelsen opplever dette, og at det er trist for dyrene.

– Det er noe som burde vært unødvendig. Med så stor økning i antall nyanskaffelser av dyr, er det vel kanskje naturlig at flere dyr også omplasseres eller dumpes. Så det kan være en tanke å se på om det er en reell økning prosentuelt eller bare i antall individer, sier hun.

Rygg har snakket med flere klinikker for å høre om problemet med dumpede dyr.

– Heldigvis forteller de meg at dette ikke er et problem de ser for mye av, sier hun.

Viktig å tenke på det økonomiske

Det de derimot får en del henvendelser om, er kurs og opplæring i å være alene hjemme.

– Vi anbefaler alltid alle å tenke seg riktig godt om før de går til anskaffelse av et dyr. Det er viktig å både tenke på det økonomiske budsjettet og på tidsbudsjettet sitt, sier hun.

PIPPI: Sasha Rygg sammen med hunden Pippi. Foto: Bård Ek

– Et dyr, avhengig av art og størrelse vil kunne leve i mange år. Katter og hunder lever opp til 14-18 år eller lengre, og jeg mener bestemt at man må tenke så langt frem når man skaffer seg en firbent venn, sier hun videre.

I dette inngår det også å vite at man har noen som kan passe om man selv skal vekk, eventuelt å sette av penger til å ha dyret på kennel, forklarer hun.

– Å dumpe et dyr på grunn av at det ikke passer inn i ferieplanene er virkelig en dårlig løsning. Det viser også eventuelle barn i familien en bruk-og kast-mentalitet overfor dyr.

Hun mener det også er viktig å tenke på riktig valg av rase.

– Særlig med tanke på hund. Vi ser ofte dårlige matcher i aktivitetsnivå for eksempel, og det er en ting som ligger til grunn når folk ikke lenger ønsker eller klarer å ta vare på sitt dyr, sier hun.

Mulig å dra på ferie med dyr

Nå finnes det mange gode ordninger, inkludert plattformer som formidler dyrepassere som kommer med anbefalinger fra tidligere kunder, forklarer Rygg.

– Det er hunde- og kattehoteller, samt tjenester der man kan få folk til å komme hjem til deg for å se til katter og planter. Så det er ingen grunn til å dumpe eller avlive.

Ferie med dyr er også helt mulig, både i inn- og utlandet, mener hun.

– Man må bare ha papirene i orden. Flere av våre klinikker samarbeider med Dyrebeskyttelsen i forskjellig grad, og tar inn dyr både for behandling og forebyggende behandling. Behovet er stort, og det er stort sett fulle timelister hos oss, sier hun.