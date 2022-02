Hevet kjøp fordi naboen var overgrepsdømt – må betale millionerstatning

Nå håper paret at Høyesterett vil ta opp saken deres til vurdering.

Om Høyesterett velger å ta opp avgjørelsen kan det legge nye føringer for hva opplysningsplikten omfatter når man selger bolig.

Boligsalget skjedde på sommeren 2019, men ble hevet kort tid etter fordi kjøperne ble kjent med den nærmeste naboens overgrepshistorikk.

Filmet stedøtre

Da boligen ble lagt ut for salg i 2018, var naboen siktet, men ikke dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige, skriver Rett24

Naboen ble først i februar 2019 dømt for fremstilling og oppbevaring av barnepornografi, og for seksuelt krenkende adferd etter at han hadde filmet sine stedøtre i dusjen og i andre situasjoner på badet.

Forholdet skjedde i 2016, og han bodde alene i nabohuset fra 2018.

Den aktuelle boligen ble lagt ut for salg på sommeren 2019, og i en nabolagsprofil blir området anbefalt blant annet for familier med barn.

Det vises også til en trygghetsundersøkelse som gir nabolaget 7,6 av 10 mulige poeng, og i egenerklæringsskjemaet er det krysset av «nei» i feltet for om det er noe annet kjøper bør vite om.

Kjøper vant budrunden med et bud på 4,25 millioner kroner. Det ble avtalt overtagelsen noen måneder senere, men dagen etter kontraktsmøtet fikk kjøper høre at naboen var dømt for seksuallovbrudd. De valgte derfor å heve kjøpet.

Selgerne måtte legge ut boligen for salg på nytt, og fikk i januar 2020 solgt boligen for 3,35 millioner kroner, eller 900.000 kroner mindre.

Det kjøpende paret mener at selgerne hadde plikt til å informere om den overgrepsdømte naboen.

«At selger skal kunne komme seg ut av en uheldig bosituasjon ved å forlede noen uvitende kjøpere inn i samme situasjon, fremstår ikke som en god rettsregel,» heter det i deres anførsel.

De mener videre at det er kritikkverdig at nabolaget ble markedsført som familievennlig når de var klar over at det bodde en overgrepsdømt nabo der, og de vektlegger at de aldri ville kjøpt boligen om de visste om naboen.

Mener det ikke er noen reell påvirkning

Det selgende paret på sin side mener det ikke er noen forhold som tilsier at kjøperne kan hevet kjøpet, og viser til avhendingslovens paragraf § 4-13, som omhandler mangler ved produkt og heving av kjøp.

De mener at de ikke har opplysningsplikt om ikke-fysiske forhold.

«Vurderingen skal baseres på objektive kriterier og ikke være knyttet til kjøpers subjektive følelser/ubehag eller moralske regler i samfunnet. Terskelen for hva man har opplysningsplikt om er høyere når det gjelder omstendigheter knyttet til naboforhold,» heter det i deres anførsel.

Kort forklart mener de at den straffedømte naboen ikke har noen merkbar påvirkning på eiendommen, og de understreker at overgrepene skjedde i naboens hjem, mot naboens stebarn, og at han aldri gjorde noe mot deres barn.

Flertallet i Gulating lagmannsrett er enig med selgerne og mener naboen ikke utgjør noen reell fare for kjøpernes barn. De mener også at personvern og hensyn til privatlivets fred må veie tyngre enn kjøpers informasjonsbehov.

Den ene lagdommeren, som havnet i mindretall, var uenig og mente det forekommer et vesentlig kontraktsbrudd, og at hevingen av kjøpet var rettmessig.

Flertallet viser også til en tidligere dom, som dreier seg om et boligkjøp da det fremkom opplysninger om at naboen 34 år tidligere hadde drept en tidligere eier av boligen. Her kom retten frem til at det ikke forelå noen opplysningsplikt.

Venter beslutning om fra Høyesterett

Det kjøpende paret har anket avgjørelsen til Høyesterett. Deres advokat, Linda Egeland, sier til TV 2 at de mener saken er relevant for Høyesterett fordi det er behov for en tydelig avklaring.

– Jeg mener det er praktisk tilfelle. Det har vært eksempler ellers på at uheldige naboforhold er av betydning ved kjøp og salg av eiendom. Det er litt uklart hvor langt opplysningsplikten går. Det er behov for avklaring, sier Egeland.

Hun forteller at to sakkyndige vitner med erfaring fra eiendomsmegling forklarte at det er svært ujevn praksis på området.

– Linjene er uklare, og det viser at det er behov for en oppklaring, sier Egeland.

TV 2 har ikke lykkes å få en kommentar fra det selgende parets advokat Joachim Mikkelborg Skjelsbæk, men han sier til Rett24 at de mener det må være grenser for hva opplysningsplikten innebærer.

– Hvor går grensen for hva man skal opplyse om? Ved Vold? Overgrep? Ruskjøring? Svindel? Er naboen en konebanker? Vi går over en terskel som er komplisert. Vi mener bestemt at opplysningsplikten skal gjelde omstendigheter som har en faktisk og reell innvirkning på eiendommen, ikke mer subjektive vurderinger, sier advokaten.

Anken ligger nå til behandling hos Høyesteretts ankeutvalg, og det er ventet en avgjørelse på om Høyesterett vil behandle saken når som helst.