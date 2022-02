Innlandet videreføres

Etter en lang og opprivende debatt ble skjebnen til Innlandet forseglet onsdag. Arbeiderpartiet sørget for en solid flertall, men representantskapsmøtet tirsdag 22. februar viste at partiet var delt på midten.

Med 52 mot 50 stemmer vedtok representantskapet at partiet ville stemme for videreføring av fylket på Fylkestinget onsdag. Dette vedtaket var hele fylkestingsgruppa i Ap nødt til å følge.

Med sine 20 representanter i Fylkestinget, og med støtte av Høyre, Venstre, MDG og deler av Frp ble det derfor flertall for videreføring, med 34 mot 23 stemmer.

Dermed har Fylkestinget satt til side resultatet av folkeavstemningen som viste et knapt flertall, 50,8 prosent mot 48,2 prosent, for å dele fylket. Men Arbeiderpartiet mente at valgdeltakelsen på 46,7 prosent tilsa at de kunne overprøve resultatet.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen fra Ap har hele tiden ment at Innlandet burde videreføres. Han la også vekt på at folkeavstemningen bare var ett av flere råd og innspill.

FLERTALL. Et flertall i Innlandet fylkesting stemte for å videreføre fylket. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Dilemma

– Dette har vært et reelt dilemma for oss i Arbeiderpartiet. Vi har ikke fått noe entydig signal, men resultatet av folkeavstemningen har vi vurdert. Men nå har vi gjort en helhetsvurdering, og veid dette opp mot de andre tingene som er spilt inn, alle høringsinnspillene og medarbeiderundersøkelsen, og så har vi landet på at vi går inn for en videreføring av fylket, sier Hagen til TV 2.

Men partiet har vært splittet i saken. Flere Ap-ordførere i Innlandet har fryktet at dette vil straffe seg ved lokalvalgene som skal holdes i 2023.

Ordfører Arne Fossmo (Ap) i Ringebu mener partiet er helt avhengige av å lytte til folket, særlig med tanke på valget til neste år.

– Av 46 kommuner i Innlandet har det vært et flertall i 37 kommuner for å dele fylket. Når vi nå ikke gjør dette vil det helt sikkert få følger for oss ved neste lokalvalg, sier Fossmo til TV 2.

Protesterer

Fylkesvaraordfører Aud Hove fra Senterpartiet har sloss for en deling av fylket. Hun var svært overrasket over at rådet fra folkeavstemningen ikke ble fulgt.

– Vi var ikke forberedt på at folkeavstemningen ville bli ansett som verdiløs. Ifølge valgloven er oppslutningen om valget stor nok til å anses som legitim, så det er synd at flertallet i Fylkestinget ikke respekterer dette, sa Hove på Fylkestingsmøtet.

MOTSETNINGER. Fylkesvaraordfører Aud Hove (Sp) og fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) sto på hver sin side i debatten, Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Skandale

Lederen av Senterungdommen, Torleik Svelle, sitter også i Fylkestinget. Han mente at det er en demokratisk skandale at flertallet i Fylkestinget overkjører et flertall i folkeavstemningen.

– Flertallet av stemmene kastes i søpla, flertallet blir overkjørt, overprøvd og oversett. Dette er en demokratisk skandale og det svekker tilliten til oss politikere, sa Svelle fra Fylkestingets talerstol.

Og utenfor Fylkestingsmøtet på Lillehammer var det møtt opp en liten gruppe fra Rødt som protesterte mot at folkets røst ikke er hørt i saken. Lederen av Rødt i Hedmark, Svein Ørsnes, sier at det er meningsløst å spørre folket om råd og så nekte å følge rådet når avgjørelsen skal tas.

MENINGSLØST: Svein Ørsnes (Rødt) mener det var meningsløst og spørre folket. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Men dette kommer Arbeiderpartiet til å lide for i framtiden. Vi skal i hvert fall sørge for å minne dem på dette så ofte vi kan, sier Ørsnes til TV 2.

Også Høyre, Venstre, KrF og MDG argumenterte for at flertallet i folkeavstemningen og valgdeltakelsen var for liten til å følge resultatet. De la alle sammen vekt på at det ble en helhetsvurdering som gjorde at de stemte for å videreføre Innlandet.