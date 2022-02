Michael Bublé blir firebarnsfar

Den kanadiske sangeren Michael Bublé (46) har annonsert at han blir far for fjerde gang.

Gladnyheten ble avslørt i den nye musikkvideoen hans som ble sluppet tirsdag, meldte TMZ. På slutten av videoen kan man se kona Luisana Lopilato (34) komme inn i bildet med gravidmage.

I tillegg la Bublé ut et innlegg på Instagram der han bekrefter dette.

– Ooops! Vi gjorde det igjen... Baby på vei, skriver sangeren i bildeteksten.

Michael Bublé er kjent for å gi ut coverversjoner av gamle klassikere med hans egen moderne vri.

Hans mest populære sang på Spotify er «It´s Beginning to Look a Lot like Christmas» med over 600 millioner avspillinger.

Til tross for at han er mest kjent for coverlåter, har han skrevet flere sanger selv. Han er oppført som låtskriver på blant annet «I´ll Never Not Love You», som er låten der han annonserte babynyheten.

På Spotify-beskrivelsen til sangeren har han uttalt at han ønsker å skrive sanger selv som blir klassikere en dag.