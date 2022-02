Elton Johns privatfly slet med å nødlande

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det ble dramatisk for den britiske artisten da privatflyet hans slet med å nødlande, etter at det ble oppdaget en feil på flyet.

Den berømte artisten var på vei til New York for å spille konserter på Madison Square Garden, da det oppsto flere problemer under flyturen, melder flere utenlandske medier.

Flyet gynget fra side til side

Artisten var på vei i privatflyet sitt fra Storbritannia til New York, da piloten ble tvunget til å ta en helomvending nær kysten av Sør-Irland for å nødlande.

Årsaken til dette skal ha vært at det oppstod en hydraulisk feil da flyet hadde nådd en høyde på 10 000 fot.

Derfor måtte flyet snu for å nødlande i Storbritannia, noe som også skulle vise seg å bli vanskelig.

På grunn av stormen «Franklin», som herjer i deler av Europa, forsøkte piloten å lande flyet to ganger, før de til slutt klarte å komme seg trygt tilbake på bakkeplan.

Det skal ha vært en vind på opp mot 80 kilometer i timer da flyet prøvde å lande, og ifølge Times News UK skal et vitne ha sett at flyet gynget fra side til side mens det prøvde å lande.

RYSTET: Elton John skal ha blitt rystet over det som skjedde. Foto: Per Løchen

Ble rystet

Med alle nødetatene samlet rundt rullebanen klarte flyet til slutt å lande på det tredje forsøket. Ifølge The Sun skal John ha blitt rystet over den dramatiske flyhendelsen.

Til tross for den dramatiske hendelsen klarte artisten til slutt å komme seg på et annet fly til USA, og rakk konserten han skulle holde på Madison Square Garden.

Ifølge publikum skal han ikke ha latt hendelsen ha påvirket opptreden hans, da flere har tatt til sosiale medier for å hylle showet.