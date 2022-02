Ber skiturister unngå toppturer

De siste dagene har det vært svært stor snøskredfare i store deler av landet. Røde Kors Hjelpekorps ber derfor skiturister gjøre nøye vurderinger før de legger ut på toppturer.

Det kommer frem i en pressemelding fra Røde Kors.

Varsom.no viser onsdag morgen en betydelig stor snøskredfare for store deler av Sør-Norge.

– Dette betyr at man i nesten alle populære utfartsområder bør holde seg langt unna skredfarlig terreng. Vi oppfordrer alle til å vurdere å utsette planlagte toppturer i disse områdene og heller velge alternative turer, sier landsrådsleder Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps.

Nå ber Løvik alle om å sjekke lokale skredvarsler og være forberedt på at det kan endre seg raskt.

Det er onsdag morgen flere steder som er omfattet av faregrad 3 og 4. Faregraden gjelder Jotunheimen, Hallingdal, Hardanger, Sunnmøre, Romsdal, Trollheimen og Indre Fjordane.

Løvik har på grunn av den store snøskredfaren en oppfordring til de som skal legge ut på ski.

– Min klare oppfordring er at man holder seg unna områder med bratt terreng nå. Snøskredene kan utløses naturlig og ofte vil snømassene bevege seg et godt stykke utover også flatt terreng under hengene, sier landsrådslederen.

Løvik ber også hver enkelt om å ta ansvar for både seg selv og resten av turfølget dersom man velger å gjennomføre turer i risiko-områder.

– Våg å være den som ber om at turen blir avbrutt eller at man heller velger en tur i flatt terreng om det er mulig, sier Løvik.