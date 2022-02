«Verdens verste menneske» tildelt Filmkritikerprisen

Filmkritikerprisen for fjorårets beste film gikk til Joachim Trier for filmen «Verdens verste menneske».

– Tusen takk til kritikerlaget for å ha stemt fram denne filmen til seieren. Spesielt i et år hvor det er veldig mange sterke kinofilmer, er det en veldig stor ære, sa Trier under tildelingen på Engebret kafé i Oslo onsdag ettermiddag.

I takketalen advarte Trier mot å tro at kinofilmens tid er forbi og erstattet av strømmetjenester.

– Kinofilmen lenge leve, proklamerte han.

Juryen: fanget lyden av Oslo

«Noe av det aller første som slår et lokalt publikum når vi ser årets vinnerfilm, er hvor godt regissøren fanger lyden av Oslo», skriver juryen i sin begrunnelse.

MANUSFORFATTERNE: Eskil Vogt (t.v.) og Joachim Trier har skrevet filmmanuset til den kritikerroste filmen. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

«Årets pris går til en film som formidler dypt alvor med letthet. Og filmen formidler med fingerspissfølelse hvor frustrerende det kan være å ha mange muligheter, men ikke klare å bestemme seg for en av dem. Hvor vondt det kan gjøre både andre og en selv å forsøke å speile seg i andre for å finne sin egen identitet. Å havne som pluss en i sitt eget liv»

Reinsve beste skuespiller

Prisen for beste skuespiller ble tildelt Renate Reinsve for rollen i samme film.

– Dette er helt fantastisk. Veldig mye av fortjenesten går til Eskil og Joachim som har skrevet et helt fantastisk manus og en fantastisk rolle. Dette er et kollektivt arbeid, sa Reinsve og refererte til manusforfatterne Joachim Trier og Eskil Vogt.

BESTE SKUESPILLER: Renate Reinsve har vunnet flere priser for rollen, blant annet som beste skuespiller. Foto: Reinhard Krause / Reuters

Fagprisen gikk til Sturla Brandth Grøvlen for fotoarbeidet på filmen «De uskyldige».

Prisene deles ut av Norsk Filmkritikerlag. De deles ikke ut dersom de et år ikke finner en verdig vinner.