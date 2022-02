Levievs livvakt krever 51 millioner kroner og en unnskyldning fra Netflix

GOD KVELD NORGE (TV 2): Simon Levievs livvakt hevder at han er uskyldig. Nå krever han også 51 millioner norske kroner av Netflix, og at de trekker tilbake dokumentaren.

Simon Levievs livvakt Piotr Kaluski , som er en del av Netflix-dokumentaren «The Tinder Swindler», mener at han har blitt uriktig fremstilt av strømmetjenesten, og at også han har blitt lurt av svindleren.

Det var TMZ som først omtalte saken.

Hevder han ble lurt av «Tinder-svindleren»

I domumentaren blir Piotr Kaluski avbildet som Simon Levievs høyre hånd. Et av triksene Leviev brukte for å lure til seg penger, var å overbevise ofrene sine om at han var i fare.

For å «bevise» dette sendte han ofte bilder og videoer av en blodig og forslått Kaluski, for å overbevise de unge kvinnen om at han trengte penger for å flykte.

I FARE: Simon Leviev sendte bilder av at livvakten hans var skadet, for å overbevise flere av ofrene sine om at han trengte penger til å flykte fra «fiendene» sine. Foto: Instagram/Skjermdump Netflix.

Gjennom en advokat har nå Kaluski sendt brev til Netflix, der han hevder at han, i likhet med en rekke andre kvinner, også har blitt lurt av Leviev, som han hevder skylder han 11 000 dollar, altså litt over 97 000 norske kroner.

Kaluski krever også at Netflix trekker tilbake dokumentaren, som de siste ukene er blant de mest sette hos strømmetjenesten.

Han krever også at strømmetjenesten kommer med en offentlig unnskyldning, og en utbetaling på 5, 6 millioner dollar, nesten 51 millioner norske kroner.

MILLIONBELØP: Norske Cecilie Fjellhøy er en av kvinnene som ble svindlet for millionbeløp. Foto: TV 2

Mener han er uskyldig

Advokaten til Kaluski mener Netflix ikke har lov til å bruke bilder av klienten hennes, og mener han ikke har hatt noe med svindelen å gjøre.

«Min oppdragsgiver er en person som ikke er involvert i prosjektet beskrevet i produksjonen, hadde ingen kunnskap om de økonomiske aktivitetene til arbeidsgiveren sin og kan ikke på noen måte forbindes med de formulerte påstandene», skriver advokaten i brevet.

Ifølge Daily Mail har ikke Netflix svart på brevet til Kaluskis advokat.

I desember 2019 ble Leviev dømt til 15 måneders fengsel for tyveri, svindel og forfalskning av dokumenter i Israel. Han ble løslatt etter fem måneder på grunn av god oppførsel og coronahensyn, meldte VG.

På en amerikansk nettside tjener nå Simon Leviev penger på å selge videohilsener, hvor han spiller på historier han brukte for å lure kvinnene.

Han har også blitt en del av klientstallen til Hollywood-manager Gina Rodriguez, som driver selskapet Gitoni, og har planer om å skrive bok, starte datingpodkast og realityserie.

Flere reagerer nå på at Leviev angivelig tjener penger på Netflix-dokumentaren.

God kveld Norge har vært i kontakt med Netflix, som ikke ønsker å kommentere saken.