Bentley er ikke akkurat et merke som dominerer registreringsstatistikken i Norge. Inntil for noen få år siden, hadde de heller ingen egen importør i Norge.

Men det var likevel en del kunder som bare måtte ha en Bentley Continental GT W12. Den kom i 2003 – en diger coupe som oser luksus, tilsatt en god porsjon sportslighet.

Bilen vakte enorm oppsikt da den kom – og ble raskt brukt i en rekke filmer, TV-serier og musikkvideoer.

Billig var den selvsagt ikke. Minst 2,3 millioner kroner måtte du regne med å betale. Visste du forresten at over én million kroner av dette var avgifter!?

I dag er verden og prisen en helt annen. Vi har funnet en GT W12 på bruktmarkedet som er priset til langt mer folkelige 449.000 kroner.

To motorer satt sammen

Dette betyr at naturligvis at langt flere plutselig har anledning til å kjøpe den. Bilen som ligger på finn.no er en 2005-modell som har rullet beskjedne 99.000 kilometer.

W12 forteller forresten at det er snakk om en 12-sylindret motor – satt sammen av to 3-liters V6-ere. 6-literen byr på 560 hestekrefter!

Med en toppfart på over 320 km/t, var dette en av de raskeste bilene du kunne få i 2005. 0-100 km/t gjør den unna på 4,8 sekunder.

Contintental GT W12 skal også ha vært den serieproduserte bilen i verden med de største bremsene, i sin tid.

Billigere enn en ny Golf

Luksusbilen har et design som mange synes står seg godt, selv i dag. Den legges i alle fall merke til i trafikken.

Med prisantydningen er dette en bil som koster mindre enn for eksempel en ny VW Golf TSI med firehjulsdrift, automatgir og litt utstyr. Vi bare nevner det ...

Du kan jo gjette hvilken av disse to bilene som vekker mest følelser blant de rundt deg.

Det er gjerne i slike omgivelser vi ser for oss en Bentley – utenfor et eller annet britisk slott.

– Strøkent karosseri

Bilen vi omtaler her ble i sin tid importert til Tyskland, og så hentet videre til Norge i 2020. I annonsen står det at den leveres med feilfri EU-kontroll – og med 22" felger som kostet 120.000 kroner, nye vinterdekk og med nylig skifte av olje og filter.

Den er vinterlagret i oppvarmet garasje, står det videre i annonsen.

Svart lakk kombinert med brunt skinn er forøvrig en kombinasjon mange setter pris på. Karosseriet beskrives som rustfritt og strøkent.

Bildene ser ut til å underbygge påstanden. Totalt er det 85 bilder i annonsen.

Dette er bilen vi skriver om i denne artikkelen. Faksimile: FInn.no

Iskaldt vann i blodet

OK. Da er det på tide å helle litt iskaldt vann i blodet på de som nå sitter og skraper sammen sparepengene for å kunne få navnet sitt i vognkortet. For helt uten risiko er ikke et slikt kjøp.

Én ting er de uforutsette kostnadene. Vi skal komme tilbake til de. Men det er også noen kostnader du vet vil komme. For eksempel drivstoffutgifter. Du bruker lett rundt 2,5 liter på mila med litt småkjøring, her.

Servicer er også noe du kan bli liggende våken å grue deg til. Både deler og timepriser er høye, om du bruker et merkeverksted.

Men det som virkelig er skummelt, er selvsagt de uforutsette kostnadene. Tingene som ryker. Bentley er riktignok eid av VW – men deletilgangen er ikke nødvendigvis bunnløs, av den grunn. Dette er håndbygde biler – og prisene på deler er deretter.

Som med så mange andre eldre biler, er det gjerne på interiøret at man virkelig ser at tiden har gått videre. Her har det skjedd mye på kort tid.

Slå til?

Så er spørsmålet: Skal man slå til? Det er ingen tvil om at en pen og velholdt Continental GT W12 vil kunne by på mange fantastiske kjøreturer. Det verste verditapet er jo også tatt.

Dessuten får du selvsagt at en bil som veldig mange vil gi deg tommel opp for.

Det er en deilig og eksklusiv hobbybil/nummer 2-bil, som kan plukkes fram og nytes på flotte dager.

Bare husk at du må ha penger i bakhånd til å kunne håndtere både vedlikehold, forsikringer og reparasjoner. Mye penger ...

