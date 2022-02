Ukrainsk Premier League-stjerne om Putin: – Jeg håper du dør

Natt til torsdag eskalerte den allerede svært dramatiske politiske situasjonen i Ukraina, da russiske styrker tok seg inn i landet.

Timer før invasjonen scoret den ukrainske Benfica-stjernen, Roman Yaremchuk, utligningsmålet i 2-2-kampen mot Ajax i Champions League.

Se målet i vinduet øverst!

Han feiret målet ved vise frem en T-skjorte med et stort påtrykk av det ukrainske riksvåpenet. Kort tid etter kampen delte han en beskjed på Instagram:

Yaremchuk feiret utligningsmålet ved å vise frem en T-skjorte med Ukrainas riksvåpen. Foto: Armando Franca

– Jeg er ukrainer, og stolt av det. Når jeg er tusenvis av kilometer unna landet mitt, vil jeg støtte alle som opplever spenningen i hjemlandet sitt. Nå er tiden for å stå sammen. Dette er vårt land, vår historie og kultur, vårt folk og våre grenser. Jeg vil takke alle våre forsvarere for deres mot. Ære være Ukraina, skriver Benfica-spissen på sin Instagram-konto.

Han er ikke den eneste ukrainske fotballspilleren som bruker bildedelingstjenesten for å vise støtte til det invaderte landet.

– Jeg håper du dør

Det gjør også hans landsmann, Manchester City-stjernen Alexander ZInchenko. Torsdag formiddag delte han ifølge blant andre Daily Mail en Instagram-story, med en svært kraftig beskjed til den russiske presidenten, Vladimir Putin:

– Jeg håper du dør en smertefull død. Det er avskyelig! skrev Manchester City-spilleren på Instagram-storyen, som ifølge avisen ble slettet kort tid senere.

Den ble publisert dagen etter at den ukrainske Premier League-stjernen skrev at han ikke kunne sitte stille og se på situasjonen.

– Hele den siviliserte verden er bekymret for situasjonen i landet mitt. Dette er mitt land, hvor jeg er født og oppvokst. Det er et land som jeg forsvarer på den internasjonale sportsarenaen. Det er et land vi prøver å hylle og utvikle, og et land som har grenser som må forbli ukrenkelige, skrev Manchester City-spilleren, før han avsluttet med en tydelig beskjed:

– Landet mitt tilhører ukrainere og ingen vil noen gang kunne tilegne seg det. Vi vil ikke gi opp! skrev Zintsjenko, som har spilt 48 landskamper for det ukrainske landslaget, som han var kaptein under forrige EM.

West Hams ukrainske midtbanespiller, Andriy Yarmolenko, kommer også med støtte til sine landsmenn på bildedelingstjenesten

– Jeg oppfordrer alle ukrainere til å forene seg, vise sin lojalitet til landet og støtte hæren vår. Vår styrke er frihet, retten til å velge, respekt og menneskelige verdier. Vårt valg er Europeisk Ukraina. Vi er en sterk nasjon, vi er på vårt land og sannheten er bak oss! skriver han på Instagram.

Saken oppdateres!