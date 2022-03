Må forlate flere tusen pasienter fordi de har dansk legeutdannelse

Hele bygda har engasjert seg, etter at lokalavisen Dalane Tidende skrev at det danske fastlegeparet Farnoosh Nedaei og Majid Rostami måtte dra hjem til Danmark.

En pasient sendte blomster og et håndskrevet brev til paret.

Danskene har jobbet som fastleger for mellom 2000 og 3000 pasienter i Eigersund kommune i over ett år.

MÅ DRA: Flere tusen innbyggere i Eigersund vil stå uten fastlege når paret må dra tilbake til Danmark 1. juli. Foto: Kristian Myhre

Vil slå seg ned i Norge

De skulle bare være i Norge i et halvt år, men forelsket seg i Eigersund og har bestemt seg for at de vil slå seg ned i kommunen.

Paret søkte om å få godkjent praksisperioden sin fra Danmark for over et år siden, slik at de kan fortsette på spesialisering her i Norge. Søknaden er fortsatt ikke behandlet, og norske regler gjør at legene derfor ikke kan jobbe som fastleger i mer enn ett år.

På grunn av pandemien har de fått utvide tiden de får jobbe, men 1. mai er det slutt.

Nå må de sannsynligvis forlate flere tusen pasienter og dra tilbake tilbake Danmark.

VIL BLI: Legene vil fortsette på spesialiseringen de trenger for å fortsette som fastleger i Norge. Foto: Kristian Myhre

TV 2 har tidligere skrevet om den store mangelen på fastleger. Rundt 150 000 nordmenn står nå uten en fastlege.

Over en tredjedel av kommunene rapporterer om utfordrende eller kritisk helsehjelpkapasitet hos fastlegene.

– En katastrofe

For kommunen, som allerede mangler tre fastleger, vil det bety at rundt 5000 innbyggere vil stå uten fastlege. Det tilsvarer en tredjedel av alle innbyggerne i kommunen.

FORTVILER: Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad vet ikke hva han skal gjøre dersom det danske legeparet forsvinner. Foto: Kristian Myhre, TV 2

Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad mener ordet fastlegekrise ikke lenger er dekkende for situasjonen i hans kommune.

– Jeg tenker at det faktisk snart er en katastrofe, sier kommuneoverlegen.

Kommunen vurderer nå om de må søke om å suspendere hele fastlegeordningen i kommunen, fordi de ikke vil klare å tilby fastlege til alle innbyggerne.

– Begeret er faktisk fullt på nåværende tidspunkt, og vi trenger en drøfting av konsekvensene, sier Rosenblad.

Ber om vurdering

Paret håper myndighetene vil vurdere deres kompetanse, slik at de kan begynne på spesialiseringen som kreves for å fortsette som fastlege i Norge.

Ifølge Yngre legers forening kommer 40-50 leger med utdanning fra Danmark til Norge hvert år. De ber nå regjeringen se på utdanningen til danske leger.

BØNN: Kristin Utne, leder i yngre legers forening ber regjeringen sammenligne den norske og danske praksisperioden. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Vi skulle ønske at de kan gjøre en vurdering av deres kompetanse for å se hva de mangler, sånn at de kan gå videre i et løp i Norge så raskt som mulig. Dette for å sikre at legene fortsetter å være fastlege der vi trenger dem, ute i norsk helsetjeneste, sier leder i Yngre legers forening, Kristin Utne.

Kan ikke gjøre enkelt-unntak

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier at regjeringen ser på den danske medisinutdanningen som veldig god og veldig sammenlignbar med den norske. Norge har derimot en gammel turnustjeneste "Lis1", som ikke er lik den danske.

– Hvis vi skal gjøre unntak for andre lands medisinutdanninger der, så er vi pliktig til å gjøre det med alle andre europeiske land. Det blir litt for krevende, men vi ser på løsninger for at eventuelt danske leger kan gjennomføre det som heter LIS1 i Norge på en hensiktsmessig måte fordi vi ønsker å få løst fastlegekrisen, sier Kjerkol.

KREVENDE: Helseminister Ingvild Kjerkol sier at de ikke kan gjøre forskjell på Danmark og andre land. Foto: Martin Leigland / TV 2

Hun legger til at de ser at danske leger, særlig i distriktene, har etablert seg til stor nytte for de områdene.

– Hvorfor er det sånn at de får jobbe her i ett år og så får de ikke lov lenger? Er de ikke da autoriserte nok til å jobbe det året?

– Det her ser vi på. Jeg har ingen andre svar til deg nå enn at vi ønsker å løse utfordringene sånn at lengevarende danske leger kan fortsette å jobbe i Norge, sier helseministeren.

For legene i Eigersund begynner tiden å renne ut.

– Hva gjør dere hvis dere ikke får søknaden godkjent?

– Det blir ganske tøft, men vi må bare si at sånn er det, akseptere det og si at vi prøvde. Om det ikke kan la seg gjøre, så kommer vi til å dra, sier Rostami.