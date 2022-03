Begravd i snøen

For fem år sidan opplevde Andreas Vold alle skikøyrarar si største frykt. Likevel var det aldri eit alternativ å legge skia på hylla.

Han har sjølv fått erfare at naturen kan vere nådelaus.

Men Andreas er meir forsiktig no enn det han var før.

25. Februar 2017. Andreas vakna med ein enorm trang til å gå på ski.

Han la i veg retning Frudalen i Sogndal. Det hadde kome lite snø den vinteren, så han gjekk eit godt stykke inn i dalen.

Det var ein heilt vanleg dag for Andreas, som ofte la ut på tur åleine. Han var god på ski, og følte han hadde god kontroll.

Då klokka bikka 15, gjorde han seg klar til å sette kursen heimover.

Det er det siste han hugsar.

– Det var som om eg fekk ei dør i fjeset. Bang, så var det svart.

Andreas blei fanga av eit snøskred.

Redningsaksjonen

Timane gjekk utan at Andreas kom heim, og til slutt gjekk og alarmen heime hos sambuaren. Andreas blei meld sakna.

Store mannskapar rykte ut for å leite.

Andreas Gjerde køyrer snøskuter for Sogn og Fjordane skredgruppe. Han hugsar dagen godt.

Andreas Vold ble tatt av skred for 5 år siden. I dag fem år senere er han tilbake med ski på beina og forteller om den vanskelige reisen hans. Foto: Trine Misje / TV 2 «Me visste det var mange timar sidan han var teken. Du gjer deg jo opp nokre tankar.»

Bak på skuteren hadde han tindevegleder Stein Falsen Møller, som tilfeldigvis var i Sogndal den veka for å halde skredkurs.

Som tindevegleder og leiar i Hordaland Alpine Redningsgrupper, har Falsen Møller vore med på mange leiteaksjonar opp gjennom åra.

Men synet som møtte han i Frudalen den dagen, kjem han aldri til å gløyme.

– Me såg han ligge i overflata snaut 100 meter inn i eit skred. Han var heilt livlaus. Eg var sikker på at han var død, seier Falsen Møller.

Han og kollegaene prøvde å få kontakt med den livlause mannen, sjølv om dei eigentleg ikkje trudde det var noko håp.

REDNINGSAKSJON: Store mannskapar rykte ut for å leite etter Andreas då han blei meldt sakna. Dei fann han, kraftig nedkjølt etter å ha lagt i snøen i over seks timar. Foto: Halvor Danvig/ Sogn og Fjordane Skredgruppe

Men plutselig løfta Andreas på hovudet. Han jekka seg opp på skuldrane og prøvde å reise seg opp. Han var kraftig forslått.

– Eg fekk heilt bakoversveis. Det var ein kombinasjon av sjokk, vantro, glede og frykt på ein gong, seier Falsen Møller.

No måtte dei handle raskt, og dei kunne ikkje gjere feil.

– Me måtte få han ut, fort.

Då hadde han allereie lagt i snøen i over seks timar.

Hardt skadd

Andreas blei flydd til sjukehus. Først til Førde, så til Bergen.

Han blei lagt i kunstig koma i ei veke, og var kraftig forslått. Han hadde store traumer rundt hovudet, ansiktet og halsen. Han hadde blødningar på hjernen, og eine halvdelen av kroppen var lamma.

«Eg låg i kunstig koma i ei veke. Men sjølv då dei vekka meg, var eg ikkje vaken. Eg var ikkje meg sjølv.»

Vegen tilbake

Andreas sitt første minne etter skituren, er at han vakna på Førde sentralsjukehus.

Men skadane hadde sett preg, og Andreas var ikkje seg sjølv. Det var som eit slør hadde lagt seg over han. Han var framleis ikkje heilt til stades.

– Eg var blitt schizofren og paranoid. Eg snakka til folk som ikkje var der, og trudde folk var ute etter å ta meg.

HARDT SKADD: Andreas hadde mange skadar etter at han blei tatt av skred. Han hadde skadar på hals, ansikt og hovud. Halve sida av kroppen var lam, og han måtte lære seg å prate på ny. Foto: Privat

Dei neste månadane var tunge. Han låg på eit mørkt sjukehusrom heile dagen. Berre kona slapp inn. Ho sat der ved sida hans, kvar dag.

Andreas var deprimert og hadde vrangførestillingar.

Det gjekk to månader før sløret endeleg letta, og Andreas blei endeleg seg sjølv igjen.

– Eg hugsar den augenblinken eg kom til meg sjølv igjen. Det var ei kjensle av enorm lukke. Eg tenkte at no var eg sliten, no vil eg heim, seier Andreas.

Men sjølv om han no var medviten, var han ikkje frisk. Han hadde framleis store smerter og mange skadar. Han måtte lære seg å snakke på nytt, og han måtte trene opp igjen kroppen, som var halvvegs lam. Samstundes sleit han med angst og panikkanfall.

– Det var ei utruleg vanskeleg tid. Eg kjende ikkje meg sjølv igjen. Andreas var på ein måte berre ein fyr som eg hadde treft ein gong.

Han blei oppmoda til å skrive dagbok, for å dokumentere framgangen hans.

Det prøvde han i ei veke.

Eg skreiv dei same orda kvar dag: I dag var det dritt. Andreas Vold

KREVJANDE TID: Andreas skildra tida etter ulukka som ekstremt vond. Foto: Privat

Tok kvardagen tilbake

Men med tid og trening blei han stadig sterkare, både fysisk og psykisk.

No er det gått fem år sidan ulukka. Fysisk er Andreas blitt heilt frisk, men hendinga vil alltid vere med han.

– Det er ei historie som pregar meg. Eg har fått nokre vekkingar.

I dag bur han i Sogndal med kona og deira to små born. Familien har gjort at han er blitt ekstra medviten på risikoen ved å drive ekstremsport, enn det han var før.

Men skia vil han ikkje legge på hylla.

Andreas Vold ble tatt av skred for 5 år siden. I dag fem år senere er han tilbake med ski på beina og forteller om den vanskelige reisen hans. Foto: Trine Misje / TV 2 «Det var aldri eit alternativ å slutte med skikøyring. Det er ein altfor stor del av livet mitt.»



Men han er blitt meir forsiktig med åra. No har han familie som er avhengig av han.

– Det er vanskeleg å vere pappa når du går på krykker støtt og stadig. Det er ikkje verdt det, smiler han.

– Fjellet bestemmer

Det er vanskeleg å tru at mannen som susar nedover fjellet og tar ein baklengs salto, er den samme mannen som låg begravd 6 timar i eit snøras for fem år sidan.

ØVER: Andreas likar framleis å leike seg i snøen, både på ski og på snowboard. – Målet mitt er at to-åringen skal hugse at pappa kan ta backflip. Då må eg gjere det hvertfall til ho er ti, seier Andreas. Foto: Trine Svanholm Misje / TV 2

Andreas har lært mykje av hendinga.

Han har lært ein heilt ny respekt for fjellet. Han har lært kor stort fjellet er, og kor liten han er i forhold. Han har lært at du kan vere så god på ski du berre vil, men til sjuande og sist er det fjellet som bestemmer.

Han håpar historia hans vil gjere at folk tenker seg om før dei legg ut på tur i skredfarlege områder.

– Eg veit kor lett det er å få overtenning, og å ville stå på ski meir enn å tenke tryggleik. Eg håpar historia mi inspirerer folk til å tenke tryggleik, skaffe seg naudsynt kompetanse og lære seg å lese fjellet.